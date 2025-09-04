007 First Light адаптировали к новому монарху: смерть королевы изменила сценарий

007 First Light позволяет почувствовать себя Джеймсом Бондом, агентом MI6, но в процессе разработки игра столкнулась с необычной проблемой: смерть Елизаветы II. Это потребовало внесения изменений в сценарий, хотя команда IO Interactive уверяет, что глобального влияния на игру это не оказало.

По словам Мартинa Эмборга, геймдиректора 007 First Light, изменения касались небольших деталей диалогов и упоминаний. Например, персонажи теперь говорят о защите короля и нации, а не «королевы». Бонд стал частью секретной службы «Его Величества короля» вместо прежней «Её Величества королевы».

«Это были довольно незначительные изменения, но казались гораздо более важными», — отметил Эмборг в интервью IGN USA. «Не пришлось удалять страницы сценария, но при записи диалогов было заметно, что мы говорим о секретной службе Его Величества. Это новый мир».

Таким образом, 007 First Light стала первой игрой о Джеймсе Бонде под правлением монарха-мужчины, сохранив оригинальный сюжет и атмосферу, но с учётом исторических событий. Эти корректировки показывают, как даже мелкие детали могут менять контекст истории и восприятие игроков, делая игровой мир максимально актуальным и реалистичным.