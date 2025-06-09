007 First Light будет больше шпионским триллером, чем боевиком - IO Interactive

IO Interactive, студия, подарившая миру серию Hitman, продолжает делиться подробностями о своей новой амбициозной разработке — игре 007 First Light. В недавнем интервью GamesRadar+ директор франшизы Джонатан Лакай (Jonathan Lacaille) рассказал, чего стоит ожидать от игрового процесса. По его словам, игра не будет просто очередным боевиком с Джеймсом Бондом — разработчики делают ставку на атмосферу шпионского триллера, где ум и изобретательность будут важнее, чем стрельба.

Лакай отметил, что студия старается «рассказать историю Бонда через то, что IO делает лучше всего», но при этом ввести элементы, ранее не встречавшиеся в их проектах. Например, вождение автомобилей станет полноценной частью геймплея — чего не было ни в одном Hitman. Кроме того, огнестрельное оружие будет играть куда более значимую роль, чем в Hitman, где стрельба зачастую означала провал миссии.

Тем не менее, разработчики подчеркивают: игра не превращается в банальный шутер. Игрокам будет доступен богатый арсенал гаджетов, позволяющих проходить задания множеством способов — с акцентом на ум и стратегию, а не силу. «Мы хотим, чтобы игрок чувствовал себя таким же умным, как Бонд», — объясняет Лакай.

007 First Light создаётся с нуля как самостоятельная история и новая интерпретация образа Бонда, не связанная напрямую с фильмами. В трейлере, показанном на презентации State of Play, зрителям продемонстрировали динамичные сцены погони, гаджеты и фирменный стиль агента 007.

Для IO Interactive этот проект — шаг в новую вселенную, и, судя по всему, студия подходит к нему с тем же вниманием к деталям и вариативности, что и к серии Hitman, но с большим размахом и драйвом.

007 First Light пока не имеет точной даты выхода, но уже ясно: нас ждёт не просто «игра про Джеймса Бонда», а целая новая глава в истории легендарного шпиона.