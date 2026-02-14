007: First Light будет динамичнее Hitman - IO Interactive делает ставку на "постоянное движение вперёд"

Разработчики из IO Interactive раскрыли новые детали геймплея 007: First Light и объяснили, чем проект будет отличаться от серии Hitman.

По словам геймдиректора Андреаса Крога, в Hitman стелс изначально строился как «головоломка»: игроку предлагалось долго наблюдать за окружением, изучать маршруты NPC и просчитывать идеальный момент для действия. В игре про Джеймса Бонда подход меняется — команда стремится к так называемому «постоянному движению вперёд» как в скрытных сегментах, так и в бою.

Разработчики хотят сократить время на принятие решений и сделать так, чтобы игрок чаще действовал, а не выжидал. Возможности для взаимодействия будут более очевидными и доступными сразу, без необходимости долго «прощупывать» ситуацию.

При этом IO Interactive подчёркивает, что полностью отказываться от стелса не собирается — он сохранит глубину, но станет быстрее и агрессивнее по темпу. Такой подход, по мнению студии, лучше соответствует духу франшизы о Джеймсе Бонде, где важны импровизация, давление и постоянная динамика.