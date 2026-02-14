007: First Light будет динамичнее Hitman - IO Interactive делает ставку на "постоянное движение вперёд"

Разработчики из IO Interactive раскрыли новые детали геймплея 007: First Light и объяснили, чем проект будет отличаться от серии Hitman.
По словам геймдиректора Андреаса Крога, в Hitman стелс изначально строился как «головоломка»: игроку предлагалось долго наблюдать за окружением, изучать маршруты NPC и просчитывать идеальный момент для действия. В игре про Джеймса Бонда подход меняется — команда стремится к так называемому «постоянному движению вперёд» как в скрытных сегментах, так и в бою.
Разработчики хотят сократить время на принятие решений и сделать так, чтобы игрок чаще действовал, а не выжидал. Возможности для взаимодействия будут более очевидными и доступными сразу, без необходимости долго «прощупывать» ситуацию.
При этом IO Interactive подчёркивает, что полностью отказываться от стелса не собирается — он сохранит глубину, но станет быстрее и агрессивнее по темпу. Такой подход, по мнению студии, лучше соответствует духу франшизы о Джеймсе Бонде, где важны импровизация, давление и постоянная динамика.
Что-то у меня всё больше сомнений, что этот проект взлетит. Не экшном славится данная фирма, а вдумчивым и неспешным планированием каждого действия. Плюс реиграбельность - каждую карту Blood Money или World of Assassination можно проходить десятками различных способов.
В общем, не туда они повернули. Хотя всё возможно, может быть, и это поделие найдёт свою аудиторию.
Давным давно они уже делали что-то подобное. "Kane & Lynch: Dead Men" - экшен на технической базе "Hitman: Blood Money"(кстати, в последней даже есть отсылки к событиям грядущей тогда игры о двух "смертниках"). Лично мне только сюжет зашёл, а боёвка от стелс-экшена с трудом справлялась с динамикой уровней.
Правда, думаю что сейчас не осталось в студии людей делавших те игры, а потому сложно говорить об опыте работы с этим «постоянным движением вперёд» и успехах в этом плане.
