007: First Light будет использовать возможности Nintendo Switch 2 - IO Interactive раскрыла подробности

Разработчики IO Interactive подтвердили, что 007: First Light будет разработана специально для Nintendo Switch 2, что позволит в полной мере использовать возможности нового оборудования. В отличие от предыдущих игр, таких как Hitman, которые были доступны в облаке, на этот раз игроки получат нативную версию игры.

Использование Glacier Engine, собственного движка IO Interactive, позволяет легко портировать игры на различные платформы. Студия подчёркивает, что её сотрудничество с Nintendo плодотворно, а Switch 2 достаточно мощная, чтобы обеспечить плавный игровой процесс.

Режиссёр Джонатан Лакайль рассказал, что новая консоль Nintendo — это отличная консоль со значительно улучшенными техническими характеристиками. Благодаря этому в 007: First Light не придётся идти на компромиссы в плане качества графики или плавности работы.

007: First Light — это новая история во вселенной Джеймса Бонда, сочетающая в себе элементы экшена, скрытности и приключений. Игра была анонсирована в начале июня, а первый трейлер был показан на State of Play.