007: First Light будет линейным экшеном с заранее определенным финалом

До релиза 007 First Light осталось меньше трех недель, и студия IO Interactive официально подтвердила, что в день выхода игра получит важное обновление. Этот патч позволит проходить сюжетную кампанию в офлайн-режиме, что снимет необходимость в постоянном интернет-соединении — вопрос, который больше всего беспокоил игровое сообщество.

При этом разработчики разочаровали тех, кто рассчитывал на пробную версию: выпускать демоверсию игры не планируется. Авторы решили сосредоточить все силы на финальной полировке проекта, поэтому оценить геймплей лично удастся только после официальной премьеры.

Что касается структуры игры, то нас ждет классическое линейное повествование. В отличие от многих современных блокбастеров, в новой истории о Джеймсе Бонде не будет развилок или нескольких секретных концовок — креативная команда подготовила проект с одним конкретным, заранее определенным финалом.

Релиз приключенческого экшена состоится 27 мая на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.