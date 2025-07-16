007 First Light будет менее открытой и более динамичной игрой, чем Hitman

007 First Light — новейшая игра, основанная на самом известном шпионе поп-культуры. Несмотря на то, что её разрабатывает IO Interactive — студия, создавшая Hitman, — фанаты могут ожидать совершенно иного игрового опыта.

По словам режиссёра Джонатана Лакайля, хотя новая игра включает в себя элементы франшизы Hitman, такие как многовариантность и креативное использование гаджетов, First Light будет иметь гораздо более быстрый темп. Идея заключается в том, чтобы отразить образ молодого, импульсивного Джеймса Бонда, более склонного к действиям под давлением, в отличие от методичного и терпеливого стиля Hitman.

Hitman, если задуматься, — это игра с открытым пространством, где вы терпеливо и методично входите в игру, отсчитывая миллисекунды до появления охранника. Это игра, требующая огромного терпения. В First Light персонаж — в каком-то смысле — молодой и немного безрассудный, и порой ему не хватает терпения. С точки зрения дизайна это означает, что нам нужно постоянно создавать ощущение импульса, движения вперёд, поэтому ему нужно быстро соображать.



Если другая игра более методична, то эта больше заставит вас быстро соображать под давлением, предлагая множество вариантов — и вам придётся выбирать: пойти направо или налево? Сразиться со всеми охранниками? Выйти из укрытия? Мы постоянно подталкиваем игрока вперёд. В этом смысле игра, вероятно, не будет такой открытой. Есть открытые моменты, но есть и более линейные части, и это всегда так, потому что в этой игре, в отличие от Hitman, мы рассказываем историю, поэтому нам нужно вести игрока по ней.

На вопрос о том, есть ли у компании MGM, владеющей брендом, какие-либо требования к адаптации персонажа, режиссёр ответил, что их просьба была лишь одной: «Не превращайте его в машину для убийств!». Однако в остальном компания была довольно открыто настроена по отношению к идеям IO Interactive.

будет менее открытой и более выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.