007: First Light делает ставку на харизму Бонда и живое взаимодействие с миром

Студия IO Interactive раскрыла новые детали 007: First Light и объяснила, чем их версия Джеймса Бонда будет принципиально отличаться от героев прошлых проектов. Если в серии Hitman ключевую роль играл хладнокровный и почти безликий Агент 47, то здесь акцент сделан на личности — Бонд действует дерзко, уверенно и постоянно взаимодействует с окружающими.

Разработчики называют это «социальным стелсом». Вместо того чтобы просто прятаться в тени, игроку предстоит слушать разговоры, использовать полученную информацию и буквально «вживаться» в ситуацию. Бонд может убедить охранника, что всё в порядке, обмануть его или даже создать целую сцену, чтобы отвлечь внимание. В игре есть отдельная система блефа, позволяющая снижать подозрения и находить нестандартные пути к цели.

При этом уровни стали более сюжетно ориентированными. В отличие от классических «песочниц» Hitman, где игроку давали полную свободу, 007: First Light предлагает более линейную структуру с ярко выраженными постановочными моментами. Однако вариативность никуда не делась — многие ситуации всё ещё можно решать разными способами.

Особое внимание уделено мелким деталям: диалоги NPC, слухи и события внутри уровней могут перекликаться между собой. Например, информация, услышанная в начале миссии, может помочь позже — персонажи будут реагировать на неё, создавая ощущение живого мира.

Также в игре появятся необычные механики, отражающие «шпионскую» природу Бонда. Среди них — возможность притвориться сдавшимся, чтобы затем внезапно атаковать, или использовать импровизацию в диалогах, чтобы выйти из опасной ситуации без боя.

В IO Interactive считают, что такой подход лучше передаёт дух Джеймса Бонда: это не просто скрытный агент, а харизматичный персонаж, который умеет выкручиваться из любых обстоятельств и всегда действует с долей риска и стиля.