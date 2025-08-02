007: First Light достигла 500 тысяч списков желаний - создатели подарят игрокам гавайскую рубашку из "Казино Рояль"

Предстоящая игра про Джеймса Бонда от IO Interactive, 007: First Light, официально преодолела рубеж в 500 000 списков желаний в Steam — и празднует это событие с размахом. Новая награда — уникальный облик «Саванна Блум», созданный по образцу рубашки Дэниела Крейга во время погони в начале «Казино Рояль».
Образ был представлен в официальных социальных сетях игры и в коротком обновлении блога Steam, что позволило фанатам впервые взглянуть на эту кинематографическую отсылку к самой ранней миссии Бонда.
Новый уровень наград сопровождался обновлённой дорожной картой, в которой перечислены все запланированные награды из списка желаний:
500 000 списков желаний — уже доступны
- Уникальный облик Саванна Блум
- Анимированные обои (скоро)
1 000 000 списков желаний
- Скин для гаджета
- Оверлей для трансляции
1 250 000 списков желаний
- Облик Deluxe
- Ответы разработчиков на вопросы и ответы
1 500 000 списков желаний
- Секретная награда
Слишком уж этот Бонд на Тома Холланда косит.
Как же плохо выглядит этот Бонд. Ему бы Пепси пить, а не водку с мартини.
Будет крайне интересно, если при запуске будет отсылка на "Спектр", где Ставро Блофельд бы злобно шептал "ку-ку" или целый уровень на космодроме как в "Мунрейкере", переосмысление злодея Челюсти (тот мужик со стальными зубами), Вуду-тематика из "Живи и дай умереть" и т.д.
Вот это награды!!