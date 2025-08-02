007: First Light достигла 500 тысяч списков желаний - создатели подарят игрокам гавайскую рубашку из "Казино Рояль"

Предстоящая игра про Джеймса Бонда от IO Interactive, 007: First Light, официально преодолела рубеж в 500 000 списков желаний в Steam — и празднует это событие с размахом. Новая награда — уникальный облик «Саванна Блум», созданный по образцу рубашки Дэниела Крейга во время погони в начале «Казино Рояль».

Образ был представлен в официальных социальных сетях игры и в коротком обновлении блога Steam, что позволило фанатам впервые взглянуть на эту кинематографическую отсылку к самой ранней миссии Бонда.

Новый уровень наград сопровождался обновлённой дорожной картой, в которой перечислены все запланированные награды из списка желаний:

500 000 списков желаний — уже доступны

Уникальный облик Саванна Блум

Анимированные обои (скоро)

1 000 000 списков желаний

Скин для гаджета

Оверлей для трансляции

1 250 000 списков желаний

Облик Deluxe

Ответы разработчиков на вопросы и ответы

1 500 000 списков желаний