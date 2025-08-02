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007: First Light 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.5 135 оценок

007: First Light достигла 500 тысяч списков желаний - создатели подарят игрокам гавайскую рубашку из "Казино Рояль"

monk70 monk70

Предстоящая игра про Джеймса Бонда от IO Interactive, 007: First Light, официально преодолела рубеж в 500 000 списков желаний в Steam — и празднует это событие с размахом. Новая награда — уникальный облик «Саванна Блум», созданный по образцу рубашки Дэниела Крейга во время погони в начале «Казино Рояль».

Образ был представлен в официальных социальных сетях игры и в коротком обновлении блога Steam, что позволило фанатам впервые взглянуть на эту кинематографическую отсылку к самой ранней миссии Бонда.

Новый уровень наград сопровождался обновлённой дорожной картой, в которой перечислены все запланированные награды из списка желаний:

500 000 списков желаний — уже доступны

  • Уникальный облик Саванна Блум
  • Анимированные обои (скоро)

1 000 000 списков желаний

  • Скин для гаджета
  • Оверлей для трансляции

1 250 000 списков желаний

  • Облик Deluxe
  • Ответы разработчиков на вопросы и ответы

1 500 000 списков желаний

  • Секретная награда
13
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Рикочико

Слишком уж этот Бонд на Тома Холланда косит.

4
Спектр Зис

Как же плохо выглядит этот Бонд. Ему бы Пепси пить, а не водку с мартини.

2
Спектр Зис

Будет крайне интересно, если при запуске будет отсылка на "Спектр", где Ставро Блофельд бы злобно шептал "ку-ку" или целый уровень на космодроме как в "Мунрейкере", переосмысление злодея Челюсти (тот мужик со стальными зубами), Вуду-тематика из "Живи и дай умереть" и т.д.

2
Wersus Pro

Вот это награды!!

1