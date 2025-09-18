007 First Light - это не только скрытность. Разработчики обещают механику стрельбы лучше, чем в Hitman

Хотя Hitman World of Assassination от IO Interactive не особо славится перестрелками, студия больше сосредоточена на том, чтобы сделать игровой процесс увлекательным, если игроки захотят доставать оружие в предстоящей игре 007: First Light. В интервью PCGamer директор по геймплею Андреас Крог рассказал о том, как экшен-геймплей в предстоящей игре станет более захватывающим.

Во многом это связано с тем, что IO Interactive рассматривает бои в играх серии Hitman как состояние провала, поскольку геймплей в них больше вращается вокруг скрытности. Однако в 007: First Light, по словам Крога, игроки не захотят полностью избегать перестрелок. Вместо этого оружия рассматривается как приемлемый вариант.

В Hitman мы рассматривали дальний бой как крайнюю меру для большинства игроков, что делало его довольно сложным, и большинство игроков хотели бы его избежать. На этот раз у нас есть персонаж, который предлагает дальний бой как приемлемый вариант.

В 007: First Light IO Interactive хочет, чтобы игроки могли попробовать свои силы в скрытности, а затем достать оружие и устроить перестрелку, если захотят, что, по сути, само по себе предлагает иной игровой процесс. Учитывая этот дизайн, студия хочет убедиться, что стрельба доставляет такое же удовольствие, как и скрытность.

Прежде всего, мы хотели создать отличную систему как с точки зрения механики, так и с технической точки зрения, но также хотели, чтобы она была плавной и отзывчивой. Цель в том, чтобы даже если вы попытаетесь действовать скрытно, и что-то пойдет не так, вы просто справитесь с ситуацией немного иначе, чем планировали, но всё равно получите очень приятный геймплейный опыт.

007: First Light выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 27 марта 2026 года.