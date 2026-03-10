007 First Light и Control Resonant будут использовать трассировку пути и RTX Mega Geometry

После официального анонса появления Dynamic Multi Frame Generation, на сцене GDC 2026 компания NVIDIA объявила, что ПК-версии 007 First Light и Control Resonant смогут использовать технологии RTX.

В частности, в игре от IO Interactive будет использоваться трассировка пути, а в новой игре от Remedy — RTX Mega Geometry, решение, впервые использованное в Alan Wake 2 с отличными результатами.

В дополнение к пакету DLSS 4.5, новые игры смогут продемонстрировать реалистичное воспроизведение освещения и, в случае с Resonant, обработку сцен с особенно высокой геометрической плотностью.

Среди игр, которые в ближайшие месяцы будут использовать трассировку пути, — 007 First Light и Control Resonant, два проекта, которые стремятся использовать самые передовые технологии RTX для улучшения рендеринга освещения и материалов. Как известно, трассировка пути — это метод рендеринга, который имитирует физическое поведение света путём трассировки множества лучей внутри сцены, что позволяет более точно рассчитывать отражения, тени и глобальное освещение, чем традиционная трассировка лучей.

Этот подход гораздо более ресурсоёмкий с точки зрения вычислений, чем традиционные методы освещения, но он обеспечивает особенно реалистичные визуальные результаты. Поэтому поддержка DLSS и других технологий масштабирования и генерации кадров будет иметь решающее значение, позволяя получать высококачественную графику с минимальными компромиссами даже на менее мощном оборудовании.

Помимо трассировки пути, Control Resonant также будет использовать RTX Mega Geometry — технологию, разработанную для улучшения управления геометрией в сценах с трассировкой лучей.

Система позволяет включать гораздо большее количество треугольников в структуры ускорения, используемые трассировкой лучей, что позволяет управлять чрезвычайно сложными окружениями без ущерба для производительности.

Первое конкретное применение этой технологии уже было продемонстрировано в Alan Wake 2, которая послужила одной из главных площадок для тестирования последних разработок команды разработчиков. Опыт, полученный в игре Remedy, теперь используется в качестве основы для последующих проектов студии, и Control Resonant стремится ещё шире использовать эти решения.