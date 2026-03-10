007 First Light и Control Resonant будут использовать трассировку пути и RTX Mega Geometry

После официального анонса появления Dynamic Multi Frame Generation, на сцене GDC 2026 компания NVIDIA объявила, что ПК-версии 007 First Light и Control Resonant смогут использовать технологии RTX.
В частности, в игре от IO Interactive будет использоваться трассировка пути, а в новой игре от Remedy — RTX Mega Geometry, решение, впервые использованное в Alan Wake 2 с отличными результатами.
В дополнение к пакету DLSS 4.5, новые игры смогут продемонстрировать реалистичное воспроизведение освещения и, в случае с Resonant, обработку сцен с особенно высокой геометрической плотностью.
Среди игр, которые в ближайшие месяцы будут использовать трассировку пути, — 007 First Light и Control Resonant, два проекта, которые стремятся использовать самые передовые технологии RTX для улучшения рендеринга освещения и материалов. Как известно, трассировка пути — это метод рендеринга, который имитирует физическое поведение света путём трассировки множества лучей внутри сцены, что позволяет более точно рассчитывать отражения, тени и глобальное освещение, чем традиционная трассировка лучей.
Этот подход гораздо более ресурсоёмкий с точки зрения вычислений, чем традиционные методы освещения, но он обеспечивает особенно реалистичные визуальные результаты. Поэтому поддержка DLSS и других технологий масштабирования и генерации кадров будет иметь решающее значение, позволяя получать высококачественную графику с минимальными компромиссами даже на менее мощном оборудовании.
Помимо трассировки пути, Control Resonant также будет использовать RTX Mega Geometry — технологию, разработанную для улучшения управления геометрией в сценах с трассировкой лучей.
Система позволяет включать гораздо большее количество треугольников в структуры ускорения, используемые трассировкой лучей, что позволяет управлять чрезвычайно сложными окружениями без ущерба для производительности.
Первое конкретное применение этой технологии уже было продемонстрировано в Alan Wake 2, которая послужила одной из главных площадок для тестирования последних разработок команды разработчиков. Опыт, полученный в игре Remedy, теперь используется в качестве основы для последующих проектов студии, и Control Resonant стремится ещё шире использовать эти решения.
и тут эта лучевая гов но геометрия...
помянем
в современной видео карте так много технологий уже напихали, что видеокарта должна уже отгружать реалистичный графоний уровня кино блок бастеров, но создаётся впечатление что "графический монстр" занимается всем, но только не графонием! на выходе один пластик в неоновых блумах
У них в геймплейных роликах с фпс совсем беда. Игрокам видимо тоже лучшего не ждать?
Наконец-то ремеди вспомнили что в играх нужен геймплей, а то Алан Вейк 2 тупо игросодержащая технодемка !