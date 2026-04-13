007: First Light и другие игры столкнулись с утечкой информации из индонезийского агентства

Уязвимость в системе рейтингов Индонезии привела к раскрытию конфиденциальных материалов из нескольких невыпущенных игр, включая большой объем контента из 007: First Light, новой игры от IO Interactive.

Проблема была выявлена ​​в прошлые выходные, когда файлы, отправленные в Индонезийскую систему рейтингов игр (IGRS) в частном порядке, стали общедоступными. Этот контент обычно предоставляется агентству только для анализа возрастного рейтинга.

Среди утечек выделяется более часа игрового процесса из 007: First Light, включая крайне важные сюжетные фрагменты и даже то, что, по всей видимости, является концовкой игры. Материалы уже распространяются в интернете, что увеличивает риск спойлеров для фанатов.

Ещё один пострадавший проект — Echoes of Aincrad от Bandai Namco, в который также просочились невыпущенные сцены, намекающие на важные моменты сюжета. Учитывая это, игрокам, желающим избежать спойлеров, возможно, следует уделять дополнительное внимание социальным сетям.

Среди раскрытых файлов также появились другие известные игры, такие как Assassin’s Creed: Black Flag от Ubisoft и Castlevania: Belmont’s Curse от Konami. Однако пока нет никаких признаков того, что видеоролики этих игр получили широкое распространение.

Помимо игр, инцидент может иметь и более серьёзные последствия, поскольку, по сообщениям, в результате утечки были скомпрометированы тысячи адресов электронной почты разработчиков. Для IO Interactive этот эпизод должен быть особенно тревожным.

Это связано с тем, что 007: First Light, релиз которой запланирован на 27 мая, — это игра, в значительной степени ориентированная на сюжет, и раннее распространение спойлеров может напрямую повлиять на впечатления игроков.