007: First Light - история происхождения, потому что студия не хочет игроизировать фильм о Джеймсе Бонде

Хотя ни для кого не секрет, что предстоящая 007: First Light будет историей происхождения главного героя Джеймса Бонда и того, как он получил кодовое имя и обозначение 00, креативный директор Хакан Абрак рассказал о том, почему IO Interactive выбрала именно такой сюжет. В интервью журналу Edge Абрак рассказал о нежелании исследовать уже известного персонажа. Это означает, что студия «никогда бы не стала экранизировать фильм в формате игры».

В интервью Абрак объяснил, что это связано с тем, что «нам не было дела, например, до того, насколько хорошо мы можем изобразить Пирса Броснана». Он также отметил, что, хотя он не хочет обидеть разработчиков, ранее работавших над классическими играми о Джеймсе Бонде, такими как GoldenEye или James Bond 007 Nightfire, для IO Interactive важнее оставить свой след в истории и процессе создания игры.

Мартин Эмборг, режиссёр по кинематографии и повествованию, также высказался по этому поводу, отметив, что есть несколько аспектов образа Джеймса Бонда, которые могут показаться поверхностными.

Все знают, как Бонд пьет, как одевается, на чем ездит. Это очень быстро становится поверхностным. Если вы хотите рассказать историю и эмоционально увлечь аудиторию, это не сработает.

Эмборг отметил, что студия хочет работать над «оригинальной историей с персонажем, который случайно становится Джеймсом Бондом, а не просто выполнять какой-то список отсылок или что-то в этом роде».

Тот факт, что Джеймс Бонд — уже существующий персонаж, о котором уже написано множество историй, изображённых в книгах и фильмах, отметил Эмборг, облегчает IO Interactive задачу по более глубокому изучению персонажа.

У нас есть целый пласт работ — все эти интерпретации, которые меняются вместе с актёром, — побуждают вас найти свой собственный взгляд.

С этим связано и то, что в 007: First Light роль Джеймса Бонда исполнит совершенно новый актёр. Вместо того, чтобы основываться на предыдущих воплощениях, таких как, например, Шон Коннери, Пирс Броснан или Дэниел Крейг, игра предложит новый взгляд на персонажа, сыгранного Патриком Гибсоном, известным по фильму «Декстер: Первородный грех».

007: First Light разрабатывается для ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 и выйдет 27 марта 2026 года.