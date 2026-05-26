007 First Light: критики называют новую игру про Бонда одним из лучших экшенов года - стартовые оценки почти идеальные

Сегодня, 26 мая, у шпионского экшена 007 First Light спало эмбарго на обзоры, и первые рецензии сразу задали высокую планку. Новая работа IO Interactive, известной по серии Hitman, стартовала почти без раскачки — и, судя по оценкам, это один из самых уверенных релизов в жанре за последние годы.

Средние баллы выглядят показательно: Metacritic — 88, OpenCritic — 90, а рекомендации критиков достигают 100%. Для игры по культовой франшизе это особенно редкий случай, где ожидания обычно давят сильнее, чем помогают. Но здесь, похоже, случился обратный эффект — проект не просто «вписался» в бренд Джеймса Бонда, а, по мнению многих журналистов, переосмыслил его.

Обозреватели отмечают, что 007 First Light удачно балансирует между стелсом и экшеном, сохраняя фирменную для IOI свободу подходов. Особенно часто хвалят постановку: путешествия по миру, кинематографичность и ощущение «большого приключения», которое обычно ждут от фильмов, а не игр. Некоторые рецензенты даже называют проект «лучшей игрой про Бонда в истории», что звучит смело, учитывая конкуренцию с классическими частями серии.

Впрочем, без оговорок не обошлось. В отдельных обзорах упоминают затянутые эпизоды с второстепенными персонажами, повторяющиеся анимации и спорные гоночные сегменты. Но даже критики признают: эти шероховатости не ломают общее впечатление.

На фоне этого особенно интересно, что игра выходит уже 27 мая на PS5, Xbox Series и ПК, а владельцы предзаказов получат ранний доступ уже сегодня. И складывается ощущение, что IO Interactive не просто сделала «ещё один экшен», а реально попыталась доказать, что у Бонда в играх может быть второе дыхание — и пока у них это получается убедительно.