007: First Light нацелена на 60 FPS почти на всех консолях - кроме Xbox Series S

Студия IO Interactive раскрыла новые технические подробности 007: First Light. Разработчики подтвердили, что экшен изначально создавался с расчётом на 60 FPS на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X, однако Xbox Series S на старте получит только режим в 30 FPS.

По словам команды, ограничения связаны с меньшим объёмом оперативной памяти и более слабым GPU у Series S. В игре активно используются тяжёлые технологии вроде глобального освещения в реальном времени, объёмных эффектов, продвинутого ИИ толпы и динамической подгрузки окружения, из-за чего добиться стабильных 60 кадров на младшей консоли оказалось слишком сложно.

На базовых PS5 и Series X игрокам предложат два режима: производительность с 60 FPS и качество с 30 FPS. Версия для PS5 Pro сможет запускать графический режим качества уже при 60 FPS благодаря улучшенному железу и технологии PSSR 2.0.

Также разработчики рассказали, что движок Glacier серьёзно переработали специально для новой игры про Джеймса Бонда. В проекте появились обновлённая система анимаций, более сложное освещение, улучшенные тени и полноценная потоковая загрузка больших локаций без экранов загрузки.

На PS5 Pro игра будет работать в 1440p с апскейлом до 4K при 60 FPS. Обычная PS5 в режиме производительности использует внутреннее разрешение 1080p, тогда как режим качества рендерится в 1440p.

Кроме того, IO Interactive подтвердила, что трассировка пути появится уже после релиза отдельным обновлением. Разработчики называют эту систему полностью новой технологией, а не переработкой решений из серии HITMAN.

Релиз 007 First Light состоится 27 мая на PC, PS5 и Xbox Series X|S.