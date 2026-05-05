007 First Light не повторит судьбу Borderlands 4 на Switch 2, поскольку она уже неплохо работает на консоли

007 First Light выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в конце этого месяца, но пользователям Nintendo Switch 2 придётся подождать немного дольше, чтобы насладиться новым игровым приключением Джеймса Бонда. Хотя отсутствие чёткого окна релиза, кроме условного лета, заставляет некоторых опасаться, генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак подтвердил, что с портом всё хорошо.

Игра работает на Switch 2. Мы просто хотим убедиться, что она максимально хороша. Я не хочу слышать, что это была плохая версия. Честно говоря, нам нужно немного больше времени, чтобы довести её до желаемого состояния. Мы говорили о лете. Вероятно, это будет конец лета. Но мы её выпустим. Бонд занимает особое место на Nintendo. И я обещаю, что сделаю всё, что в моих силах, а я, как генеральный директор, могу сделать очень многое, чтобы довести её до отличного состояния.

Независимо от платформы, 007 First Light обещает подарить очень приятный игровой опыт, который будет несколько отличаться от того, что IO Interactive сделали с серией Hitman. По словам глобального бренд-менеджера Лорин Дешам, скрытность и бой будут плавно перетекать друг в друга, и вступление в бой не будет означать провал. Поэтому будет очень интересно посмотреть, как игроки помогут Джеймсу Бонду справиться со множеством предстоящих испытаний.