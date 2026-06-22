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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 639 оценок

007 First Light обошла EA Sports FC 26 и вернула себе первое место в британских чартах

monk70 monk70

007 First Light возвращается на вершину британских чартов, обогнав EA Sports FC 26, несмотря на влияние чемпионата мира по футболу. В топ-10 также вошли две новые игры, с существенными взлётами и падениями.

Tomodachi Life: A Dream Life занимает третье место, заметно поднявшись с восьмого места. Противоположная ситуация сложилась с игрой Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, которая опустилась с третьего на седьмое место.

На этой неделе в топ-10 также вошли две новые игры: EA Sports UFC 6 и The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, дебютировавшие на пятом и шестом местах соответственно.

  1. 007 First Light
  2. EA Sports FC 26
  3. Tomodachi Life: Dream Life
  4. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  5. EA Sports UFC 6
  6. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
  7. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
  8. Pokémon Pokopia
  9. Football Manager 26
  10. Mario Kart World
  11. Resident Evil Requiem
  12. Tekken 8
  13. Pokémon Legends ZA
  14. The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
  15. Minecraft
  16. Donkey Kong Bananza
  17. Animal Crossing: New Horizons
  18. Mario Kart 8 Deluxe
  19. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  20. Super Mario Bros. Wonder
Индустрия 62
5
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
CoolKaz

Действительно. Игра про британца так -то

firefox0047

Ну видимо реиграбельность 007 оказалась лучше бетмена. Ну а еа в принципе стабильно держит свое место толком не меняя формулу игры