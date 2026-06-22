007 First Light обошла EA Sports FC 26 и вернула себе первое место в британских чартах

007 First Light возвращается на вершину британских чартов, обогнав EA Sports FC 26, несмотря на влияние чемпионата мира по футболу. В топ-10 также вошли две новые игры, с существенными взлётами и падениями.
Tomodachi Life: A Dream Life занимает третье место, заметно поднявшись с восьмого места. Противоположная ситуация сложилась с игрой Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, которая опустилась с третьего на седьмое место.
На этой неделе в топ-10 также вошли две новые игры: EA Sports UFC 6 и The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, дебютировавшие на пятом и шестом местах соответственно.
- 007 First Light
- EA Sports FC 26
- Tomodachi Life: Dream Life
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- EA Sports UFC 6
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
- Pokémon Pokopia
- Football Manager 26
- Mario Kart World
- Resident Evil Requiem
- Tekken 8
- Pokémon Legends ZA
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
- Minecraft
- Donkey Kong Bananza
- Animal Crossing: New Horizons
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Bros. Wonder
Действительно. Игра про британца так -то
Ну видимо реиграбельность 007 оказалась лучше бетмена. Ну а еа в принципе стабильно держит свое место толком не меняя формулу игры