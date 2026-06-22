007 First Light обошла EA Sports FC 26 и вернула себе первое место в британских чартах

007 First Light возвращается на вершину британских чартов, обогнав EA Sports FC 26, несмотря на влияние чемпионата мира по футболу. В топ-10 также вошли две новые игры, с существенными взлётами и падениями.

Tomodachi Life: A Dream Life занимает третье место, заметно поднявшись с восьмого места. Противоположная ситуация сложилась с игрой Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, которая опустилась с третьего на седьмое место.

На этой неделе в топ-10 также вошли две новые игры: EA Sports UFC 6 и The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, дебютировавшие на пятом и шестом местах соответственно.