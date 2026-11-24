Датская студия IO Interactive снизила стоимость шпионского стелс-экшена 007 First Light в Steam до рекордно низкого показателя — до 7 декабря игру можно приобрести со скидкой 50%. Вдвое дешевле также обойдётся набор Deluxe Edition Upgrade, открывающий дополнительные костюмы и раскраски для оружия и гаджетов.

Временное снижение цены приурочено к выдвижению проекта в четырёх категориях премии The Game Awards 2026, пользовательское голосование в которой открыто до 9 декабря. Кроме того, разработчики недавно выпустили для ПК-версии крупное обновление с поддержкой трассировки путей (Path Tracing), созданное совместно с NVIDIA.

Релиз 007 First Light, посвящённой началу службы Джеймса Бонда в программе подготовки МИ-6, состоялся 26 мая 2026 года. Рейтинг игры на агрегаторе Metacritic составляет 84 балла, а доля положительных обзоров в Steam достигает 90%. Для ознакомления с проектом перед покупкой пользователям доступна бесплатная демоверсия Free Starter Pack.