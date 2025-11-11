007: First Light подарит игрокам обширную историю с приятными сюрпризами

Новая глава в истории Джеймса Бонда постепенно раскрывает свои секреты. Разработчики из IO Interactive, известные по серии Hitman, рассказали о деталях будущей игры 007: First Light и поделились первыми подробностями о подходе к созданию новой интерпретации агента 007.

Как отметил старший продюсер по лицензиям студии Теунс Смит, команда стремилась к тому, чтобы история стала не просто очередной миссией Бонда, а полноценным становлением героя. По его словам, проект с самого начала задумывался как полноценный сюжетный боевик, в котором классические шпионские элементы сочетаются с эмоциональной историей становления персонажа. Игрокам предстоит увидеть не привычного мастера шпионажа в костюме и с бокалом мартини, а молодого, ещё не закалённого агента, только начинающего путь к легендарному статусу.

Смит подчеркнул, что структура игры будет динамичной и разнообразной — чередование интенсивных сцен действия и расширенных зон исследования, где можно выбирать собственный стиль прохождения: использовать интеллект, харизму или фирменные гаджеты Бонда. Разработчики называют это «дыханием игры» — плавным переходом между напряжением и свободой действий.

Особое внимание уделяется и миру 007: First Light, который обещает стать масштабным и насыщенным деталями. По словам Смитa, в нём скрыто немало сюжетных находок и неожиданных моментов:

Игроков ждёт несколько приятных сюрпризов… Мы оставляем небольшие намёки, но история действительно обширна и полна неожиданных открытий.

IO Interactive также отмечает, что музыка и визуальный стиль проекта создаются с прицелом на «кинематографическое качество блокбастера». Вдохновением для команды послужили классические фильмы о Бонде, однако игра предложит совершенно новое видение персонажа и мира вокруг него.

007: First Light выйдет 27 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.