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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 955 оценок

007 First Light получила бесплатную пробную версию для подписчиков PlayStation Plus Premium

IKarasik IKarasik

Подписчики PlayStation Plus Premium и Deluxe теперь могут бесплатно опробовать 007 First Light благодаря новой пробной версии. IO Interactive предоставила возможность познакомиться с игрой перед покупкой, особенно на фоне приближающегося праздничного сезона и крупных скидок.

Пробная версия рассчитана на один час и включает пролог, а также несколько тренировочных эпизодов Джеймса Бонда. Они позволяют познакомиться с игровым процессом, историей и авторским видением знаменитого шпиона от IO Interactive. Если игра понравится, её можно приобрести со скидкой 40%.

007 First Light стала одной из наиболее высокооценённых игр 2026 года. По состоянию на август игра разошлась тиражом более 4 миллионов копий.

Разработчики продолжают поддерживать проект бесплатными обновлениями и собираются выпустить новое сюжетное дополнение до конца года. В марте 2027 года 007 First Light также появится на Nintendo Switch 2.

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