007 First Light получила бесплатную пробную версию для подписчиков PlayStation Plus Premium

Подписчики PlayStation Plus Premium и Deluxe теперь могут бесплатно опробовать 007 First Light благодаря новой пробной версии. IO Interactive предоставила возможность познакомиться с игрой перед покупкой, особенно на фоне приближающегося праздничного сезона и крупных скидок.

Пробная версия рассчитана на один час и включает пролог, а также несколько тренировочных эпизодов Джеймса Бонда. Они позволяют познакомиться с игровым процессом, историей и авторским видением знаменитого шпиона от IO Interactive. Если игра понравится, её можно приобрести со скидкой 40%.

007 First Light стала одной из наиболее высокооценённых игр 2026 года. По состоянию на август игра разошлась тиражом более 4 миллионов копий.

Разработчики продолжают поддерживать проект бесплатными обновлениями и собираются выпустить новое сюжетное дополнение до конца года. В марте 2027 года 007 First Light также появится на Nintendo Switch 2.