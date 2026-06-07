007 First Light получила CrackFix для последнего гипервизор-обхода Denuvo

Для 007 First Light вышло обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

CRACKFIX: Улучшена подмена одного из ключей реестра. Предыдущая реализация могла приводить к возникновению проблем.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.