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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.3 494 оценки

007 First Light получила CrackFix для последнего гипервизор-обхода Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для 007 First Light вышло обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

CRACKFIX: Улучшена подмена одного из ключей реестра. Предыдущая реализация могла приводить к возникновению проблем.

007 First Light "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК
10
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Etteri

Игра же вполне нормальная - лучше купите.

10
Rorschach93

ждем войса38

5
Nur fi Alzalam

Сейчас фанбаза войсика набежит и будет у господина выпрашивать взлом ))))))

2
boxis11

Нормальный бы взлом, а не этот тепловизор