007 First Light получила обновление 1.0.5 с дополнительными исправлениями и улучшениями

Для 007 First Light стало доступно обновление 1.0.5. Оно повторно внедряет исправления из отозванного патча 1.0.4 и добавляет ряд новых улучшений. Обновление вышло 15 июня 2026 года и стало одним из крупнейших пострелизных патчей для игры, сосредоточенным на стабильности, производительности и исправлении проблем, блокировавших прохождение.
Основные исправления
- Устранена проблема, из-за которой игра не запускалась в офлайн-режиме после выхода версии 1.0.4.
- Исправлен чрезмерно большой размер обновлений для версии Microsoft PC.
- Проведена оптимизация памяти для повышения производительности и снижения риска вылетов из-за нехватки ОЗУ.
- Исправлены многочисленные сбои при загрузке сохранений, запуске игры, просмотре кат-сцен и прохождении отдельных миссий.
Исправления геймплея
- Устранены блокирующие прохождение баги в миссиях «The Past Never Dies», «Against the Odds», «Time to Die» и других.
- Исправлены проблемы с гаджетами, часами Q и рядом испытаний.
- На PS5 устранён баг, позволявший носить несколько основных видов оружия одновременно, что могло повреждать сохранения.
Производительность
- Исправлена ситуация, когда игра могла использовать встроенную или менее производительную видеокарту вместо дискретной.
- Устранены ошибки запуска DLSS с некорректными настройками масштабирования.
- Улучшено управление памятью физики персонажей и оптимизировано потребление памяти на PS5.
Интерфейс и онлайн
- Исправлены проблемы с таблицами лидеров.
- Исправлено некорректное отображение мирового рейтинга.
- На ПК устранена задержка обновления интерфейса после переназначения клавиш.
Достижения
Разработчики исправили сразу несколько достижений, которые могли не открываться после выполнения всех условий, включая сбор коллекционных предметов, разведданных, открыток и памятных вещей.
Локализация
- Улучшены корейская и упрощённая китайская локализации.
- Исправлены отдельные ошибки в английских диалогах.
Бета тест идёт полным ходом, через годик будет нормальный релиз
на 1.0.0 ни одного лага не словил, даже фриза малейшего, представляю что там на 1.0.5....
лучшеб оставили 3 последних миссии а все остальное вырезали, не пришлось бы тратить время на это уныние, очень уж халтурно получилось...
реиграбельности никакой, эта игра на одно прохождение в отличии от хитмана. может пройду ее снова после выхода продолжения.