ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.4 580 оценок

007 First Light получила обновление 1.0.5 с дополнительными исправлениями и улучшениями

monk70 monk70

Для 007 First Light стало доступно обновление 1.0.5. Оно повторно внедряет исправления из отозванного патча 1.0.4 и добавляет ряд новых улучшений. Обновление вышло 15 июня 2026 года и стало одним из крупнейших пострелизных патчей для игры, сосредоточенным на стабильности, производительности и исправлении проблем, блокировавших прохождение.

Основные исправления

  • Устранена проблема, из-за которой игра не запускалась в офлайн-режиме после выхода версии 1.0.4.
  • Исправлен чрезмерно большой размер обновлений для версии Microsoft PC.
  • Проведена оптимизация памяти для повышения производительности и снижения риска вылетов из-за нехватки ОЗУ.
  • Исправлены многочисленные сбои при загрузке сохранений, запуске игры, просмотре кат-сцен и прохождении отдельных миссий.

Исправления геймплея

  • Устранены блокирующие прохождение баги в миссиях «The Past Never Dies», «Against the Odds», «Time to Die» и других.
  • Исправлены проблемы с гаджетами, часами Q и рядом испытаний.
  • На PS5 устранён баг, позволявший носить несколько основных видов оружия одновременно, что могло повреждать сохранения.

Производительность

  • Исправлена ситуация, когда игра могла использовать встроенную или менее производительную видеокарту вместо дискретной.
  • Устранены ошибки запуска DLSS с некорректными настройками масштабирования.
  • Улучшено управление памятью физики персонажей и оптимизировано потребление памяти на PS5.

Интерфейс и онлайн

  • Исправлены проблемы с таблицами лидеров.
  • Исправлено некорректное отображение мирового рейтинга.
  • На ПК устранена задержка обновления интерфейса после переназначения клавиш.

Достижения

Разработчики исправили сразу несколько достижений, которые могли не открываться после выполнения всех условий, включая сбор коллекционных предметов, разведданных, открыток и памятных вещей.

Локализация

  • Улучшены корейская и упрощённая китайская локализации.
  • Исправлены отдельные ошибки в английских диалогах.
Обновления
10
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
agula98

Бета тест идёт полным ходом, через годик будет нормальный релиз

5
trueseva

на 1.0.0 ни одного лага не словил, даже фриза малейшего, представляю что там на 1.0.5....

3
Ответынамоикоментынечитаю

лучшеб оставили 3 последних миссии а все остальное вырезали, не пришлось бы тратить время на это уныние, очень уж халтурно получилось...

1
Hasb

реиграбельности никакой, эта игра на одно прохождение в отличии от хитмана. может пройду ее снова после выхода продолжения.