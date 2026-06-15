007 First Light получила обновление 1.0.5 с дополнительными исправлениями и улучшениями

Для 007 First Light стало доступно обновление 1.0.5. Оно повторно внедряет исправления из отозванного патча 1.0.4 и добавляет ряд новых улучшений. Обновление вышло 15 июня 2026 года и стало одним из крупнейших пострелизных патчей для игры, сосредоточенным на стабильности, производительности и исправлении проблем, блокировавших прохождение.

Основные исправления

Устранена проблема, из-за которой игра не запускалась в офлайн-режиме после выхода версии 1.0.4.

Исправлен чрезмерно большой размер обновлений для версии Microsoft PC.

Проведена оптимизация памяти для повышения производительности и снижения риска вылетов из-за нехватки ОЗУ.

Исправлены многочисленные сбои при загрузке сохранений, запуске игры, просмотре кат-сцен и прохождении отдельных миссий.

Исправления геймплея

Устранены блокирующие прохождение баги в миссиях «The Past Never Dies», «Against the Odds», «Time to Die» и других.

Исправлены проблемы с гаджетами, часами Q и рядом испытаний.

На PS5 устранён баг, позволявший носить несколько основных видов оружия одновременно, что могло повреждать сохранения.

Производительность

Исправлена ситуация, когда игра могла использовать встроенную или менее производительную видеокарту вместо дискретной.

Устранены ошибки запуска DLSS с некорректными настройками масштабирования.

Улучшено управление памятью физики персонажей и оптимизировано потребление памяти на PS5.

Интерфейс и онлайн

Исправлены проблемы с таблицами лидеров.

Исправлено некорректное отображение мирового рейтинга.

На ПК устранена задержка обновления интерфейса после переназначения клавиш.

Достижения

Разработчики исправили сразу несколько достижений, которые могли не открываться после выполнения всех условий, включая сбор коллекционных предметов, разведданных, открыток и памятных вещей.

Локализация