007 First Light получила обновление 1.1.1 - разработчики устранили проблемы, о которых сообщали игроки

IO Interactive выпустила обновление 1.1.1 для 007 First Light, которое в первую очередь направлено на повышение стабильности и устранение проблем с достижениями, о которых сообщали игроки. Это следующее обновление после недавней версии 1.1.0 «За линией фронта», которая добавила новые миссии в режим тактического симулятора (TacSim), костюмы и оружие.

Одно из наиболее значительных изменений — исправление ошибки на ПК, из-за которой у некоторых пользователей игра запускалась с чёрным экраном, а затем вылетала. Разработчики также исправили редкую проблему, из-за которой тренировочная сессия на Мальте вылетала после паузы в игре.

Система достижений также получила значительное внимание. Разработчики внесли ряд изменений в онлайн-сервисы и улучшили логику разблокировки трофеев и достижений на всех платформах. Это гарантирует, что получение достижений теперь работает надёжно.

Студия заверяет, что продолжает отслеживать сообщения игроков и работать над дальнейшими исправлениями. Текущий список известных проблем регулярно обновляется на официальном сайте поддержки, и те, кто сталкивается с новыми ошибками, могут отправлять отчёты непосредственно команде разработчиков.