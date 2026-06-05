ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.3 459 оценок

007 First Light получила очередное обновление гипервизор-обхода Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для 007 First Light вышло обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Обновления гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим обновлением 1.0.3 для самой игры.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК
16
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
yariko ookami

Земля гравием денувке

11
Зелимхам Ибрагим

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера

Есть еще вариант. Просто не играть в игру, а то мне играть тупо лень, напрягаться непонятно ради чего.

8
GregorNN

Мне вот интересно, зачем разработчикам терять деньги, делая отчисление с каждой проданной копии денуво, если взломы последние пару месяцев выходят раньше релиза?

3
Гомер11
Legend_of_the_Hero

фэтгриль, перелогинься!

1
Пользователь ВКонтакте

там, вроде как, на русскую озвучку собирают, я бы дождался. // Павел Ким

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ