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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 901 оценка

007 First Light получила патч после выхода крупного обновления Extended Operations

monk70 monk70

Для 007 First Light вышел патч, устраняющий ряд проблем, обнаруженных после бесплатного DLC Extended Operations. Обновление добавило в игру «Новую игру+», фоторежим, уровень сложности «00» и режим Valhalla Protocol.

Разработчики исправили редкий вылет в третьей главе, проблему с разблокировкой костюма The Grey Standard после привязки IOI Account, а также сбои подключения к таблицам лидеров TacSim, из-за которых результаты прохождения могли не отправляться.

Кроме того, обновление устраняет ряд визуальных, звуковых и игровых ошибок. В частности, исправлено мерцание интерфейса кастомизации, пропадающие звуки стеклянных ворот, проблемы с отображением костюма Observant Spy в «Новой игре+» и мерцание отражений воды на яхте при включённом Path Tracing.

Отдельные исправления коснулись миссий:

  • Игольное ушко / Ночь в городе — исправлена проблема с физикой пальто Бонда в костюме Observant Spy.
  • Времени предостаточно — устранено некорректное отображение одежды при активации фоторежима возле самолёта.
  • Без приглашения — убраны оранжевые заглушки на цепях подвесного цветочного горшка в фоторежиме.
  • Падший рыцарь — исправлена проблема с нижней частью куртки костюма TacSim.
  • Время умирать — устранён баг, позволявший Бонду застрять в некорректной стойке, а также тёмная тень возле картины при включённом Path Tracing.
  • Волны будущего — убран отладочный текст и значок глаза, появлявшиеся на чёрном экране во время эпизода в Hyperion Silo.
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