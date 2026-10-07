007 First Light получила патч после выхода крупного обновления Extended Operations

Для 007 First Light вышел патч, устраняющий ряд проблем, обнаруженных после бесплатного DLC Extended Operations. Обновление добавило в игру «Новую игру+», фоторежим, уровень сложности «00» и режим Valhalla Protocol.

Разработчики исправили редкий вылет в третьей главе, проблему с разблокировкой костюма The Grey Standard после привязки IOI Account, а также сбои подключения к таблицам лидеров TacSim, из-за которых результаты прохождения могли не отправляться.

Кроме того, обновление устраняет ряд визуальных, звуковых и игровых ошибок. В частности, исправлено мерцание интерфейса кастомизации, пропадающие звуки стеклянных ворот, проблемы с отображением костюма Observant Spy в «Новой игре+» и мерцание отражений воды на яхте при включённом Path Tracing.

Отдельные исправления коснулись миссий: