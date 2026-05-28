007 First Light получила первое обновление после релиза

Для 007 First Light вышел патч 1.0.1 размером 294,6 МБ. Разработчики исправили несколько критических багов и вылетов.
Основные изменения:
- Исправлен вылет в сцене с Бондом и Манипенни после вступительных титров
- Починен баг в главе «Uninvited», из-за которого охранники сразу становились агрессивными и пропускали диалог
- Исправлен вылет после выхода из офиса M в главе «A Night Out»
- Устранены проблемы с навигацией NPC — персонажи больше не проходят сквозь стены и не исчезают
- Исправлен краш после завершения главы «Beyond the Grave»
Также разработчики поблагодарили игроков за тёплый приём раннего доступа и релиза.
А че убогую работу dlss не поправили? Токены в cloude ai кончились?
Так играть или нет? Я думаю
Бонд как игра норм, уже 11 часов, НО...
Например АНЧ 4 вышел 10 лет назад!
Графика лучше, физика лучше, постановка сцен лучше, импакт лучше!
На максималках в 4к - 100+ фпс (5080)
Бонд на максималках 60-80фпс, с ДЛСС плеать!