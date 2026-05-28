007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.1 330 оценок

007 First Light получила первое обновление после релиза

monk70 monk70

Для 007 First Light вышел патч 1.0.1 размером 294,6 МБ. Разработчики исправили несколько критических багов и вылетов.

Основные изменения:

  • Исправлен вылет в сцене с Бондом и Манипенни после вступительных титров
  • Починен баг в главе «Uninvited», из-за которого охранники сразу становились агрессивными и пропускали диалог
  • Исправлен вылет после выхода из офиса M в главе «A Night Out»
  • Устранены проблемы с навигацией NPC — персонажи больше не проходят сквозь стены и не исчезают
  • Исправлен краш после завершения главы «Beyond the Grave»

Также разработчики поблагодарили игроков за тёплый приём раннего доступа и релиза.

agula98

А че убогую работу dlss не поправили? Токены в cloude ai кончились?

kolinmah

Так играть или нет? Я думаю

BCS2getheгedwine

Бонд как игра норм, уже 11 часов, НО...

Например АНЧ 4 вышел 10 лет назад!
Графика лучше, физика лучше, постановка сцен лучше, импакт лучше!
На максималках в 4к - 100+ фпс (5080)

Бонд на максималках 60-80фпс, с ДЛСС плеать!

2