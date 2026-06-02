007 First Light получила второе обновление. Патч 1.0.2 стал доступен для обладателей игры

IO Interactive выпустила обновление версии 1.0.2 для своей последней игры про Джеймса Бонда, 007 First Light, и опубликовала полные патчноуты. Давайте посмотрим, что приносит это новое обновление.

Патч 1.0.2 улучшает стабильность игры на ПК. Если точнее, обновление исправляет вылет, который мог происходить при загрузке чекпоинта “Operations” в главе 02 “A Night Out”. Оно также исправляет частый вылет GPU, вызванный проблемами рендеринга и пайплайна, а также вылет, связанный с ошибками загрузки текстур на ПК.

Это обновление также включает некоторые миссионные изменения и исправления. Например, оно исправляет проблему, из-за которой игроки могли упасть с крыши Emperor Suite в главе 08 “Time to Die”, что блокировало дальнейшее прохождение миссии. Оно также исправляет хард-блокер, при котором пропуск катсцены на аэродроме в главе 03 “All the Time in the World” в последний момент мог привести к тому, что Бонд загружался вне мира, не позволяя продолжить прогресс.

И это ещё не всё. Патч 1.0.2 исправляет проблему, из-за которой Бонд мог застрять после аукциона в главе 03 “All the Time in the World”. Он также исправляет проблему в главе 04 “The Past never Dies”, где NPC в Market Hub застревал в анимации ходьбы, будучи подвешенным в воздухе и клипаясь с его рыночным прилавком.

Наконец, стоит упомянуть два дополнительных исправления багов, которые идут с этим обновлением. Первое исправляет проблему, при которой иконка загрузки зацикливалась бесконечно при паузе игры в TacSim, как в MI6, так и во время миссий. Второе исправляет проблему, при которой экипировка улучшения размера для Flash Mines и затем перезапуск миссии приводили к тому, что Flash Mines переставали работать.

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ниже вы также можете найти полные патчноуты.

Исправления:

Краш при загрузке чекпоинта “Operations” Исправлен вылет, который мог происходить при загрузке чекпоинта “Operations” в главе 02 “A Night Out”. GPU crash из-за рендеринга Исправлен частый вылет GPU, вызванный проблемами рендеринга и пайплайна. Краш при рендеринге текстур Исправлен вылет, связанный с ошибками загрузки текстур на ПК. Баг анимации толпы Исправлена проблема, при которой анимация толпы не восстанавливалась при перезапуске между чекпоинтами с толпой (например, ночной клуб в главе 02 “A Night Out”). Ошибка синхронизации достижений Steam Исправлена проблема, при которой некоторые достижения Steam не срабатывали, несмотря на выполнение условий прогресса. Запуск игры в онлайн-режиме может потребоваться для проверки прогресса достижений.

Геймплей:

Хардлок на крыше Emperor Suite Исправлена проблема, при которой игрок мог упасть с крыши Emperor Suite в главе 08 “Time to Die”, блокируя прогресс миссии. Блокер катсцены на аэродроме Исправлен хард-блокер, при котором пропуск катсцены на аэродроме в главе 03 “All the Time in the World” в последний момент мог привести к загрузке Бонда вне мира. Проблема с погоней на самолёте — застревание в вертолёте Исправлена проблема, при которой транспорт игрока мог застревать между лопастями вертолёта во время погони на самолёте, вызывая провал миссии. Застревание после аукциона Исправлена проблема, при которой Бонд мог застрять после аукциона в главе 03. Блокер “Android Opportunity” Исправлена проблема в главе 09 “Wave of the Future”, при которой уничтожение запасного андроида до его активации блокировало возможность прохождения задания в стрельбище. Блокер сохранения/загрузки в Security Office Исправлена проблема, при которой выход и перезагрузка после сопровождения в Security Office могли остановить прогресс NPC. Смещение после контратаки Исправлена проблема, при которой контратака против [REDACTED] могла вызывать скольжение или зависание персонажей в воздухе. Клиппинг после броска предмета Исправлена проблема, при которой попадание броском по [REDACTED] могло вызывать клиппинг через окружение. Взрывные трубы и Missile Pen Исправлена проблема в главе 10, при которой красные взрывные трубы не взрывались при попадании. Камера боя в обучении на Мальте Исправлена проблема, при которой камера ближнего боя оставалась слишком близко и не отдалялась корректно. Левитирующий NPC в Aleph Market Hub Исправлена проблема, при которой NPC застревал в анимации ходьбы, находясь в воздухе и клипаясь с прилавком. NPC застревание Исправлена проблема, при которой враждебный NPC мог ходить на месте перед дверью к следующей катсцене. Звук тревоги NPC (спам) Исправлена проблема, при которой звук и UI-иконка отвлечения NPC могли зацикливаться и быстро переключаться.

Тактическая симуляция:

