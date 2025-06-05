007: First Light получит режим качества с частотой 60 FPS на PS5 Pro

007: First Light, новая игра посвященная Джеймсу Бонду от студии IO Interactive, получит режим качества 60 fps на консоли PS5 Pro. Об этом стало известно из сообщения Янна Роскелла, старшего менеджера по связям с общественностью датской студии, опубликованного в PS Blog.
Плавность воспроизведения будет возможна за счет использования технологии PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), разработанной Sony для масштабирования изображения с помощью искусственного интеллекта.
Хотя IOI не предоставила подробных данных о производительности стандартной PS5, ожидается, что качественный режим будет ограничен частотой в 30 fps, а основное внимание будет уделено качеству графики. А вот PS5 Pro, напротив, позволяет добиться вдвое большей плавности, даже при максимальном уровне визуальных эффектов.
007: First Light еще не имеет официальной даты выхода, но ее релиз запланирован на 2026 год, и это уже одна из самых амбициозных игр с нативной поддержкой PS5 Pro, в которой упор сделан на высокую производительность и визуальную составляющую.
PSSR технология неплохая, уверен что выглядеть будет достойно.
всё что надо знать
а ещё на нвидиа чтото орут , что они фпс увеличивают с помощью генерации кадров
а что ещё пиарщикам амд остаётся это контрпропаганда называется.
Разработчики Hitman, конечно, умеют делать стелс — тут вопросов нет. Но как только дело доходит до драк, стрельбы и, не дай бог, погонь на тачках — начинается цирк с лысым шпионом. Судя по трейлерам, это всё тот же Hitman, просто в новой обёртке: поменяй главному герою прическу на ноль — и вот тебе 'новая часть'. А вот если бы за это взялись Naughty Dog, мне кажется, получилось бы куда живее: у них даже простая сцена может выглядеть как момент из хорошего фильма. Они умеют делать атмосферу, историю, эмоции — прямо как кино, только ты в нём управляешь
Ну не получится сделать игру по Бонду аля как фильмы про него, только полностью интерактивное кинцо, а оно надо?