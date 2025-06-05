007: First Light получит режим качества с частотой 60 FPS на PS5 Pro

007: First Light, новая игра посвященная Джеймсу Бонду от студии IO Interactive, получит режим качества 60 fps на консоли PS5 Pro. Об этом стало известно из сообщения Янна Роскелла, старшего менеджера по связям с общественностью датской студии, опубликованного в PS Blog.

Плавность воспроизведения будет возможна за счет использования технологии PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), разработанной Sony для масштабирования изображения с помощью искусственного интеллекта.

Хотя IOI не предоставила подробных данных о производительности стандартной PS5, ожидается, что качественный режим будет ограничен частотой в 30 fps, а основное внимание будет уделено качеству графики. А вот PS5 Pro, напротив, позволяет добиться вдвое большей плавности, даже при максимальном уровне визуальных эффектов.

007: First Light еще не имеет официальной даты выхода, но ее релиз запланирован на 2026 год, и это уже одна из самых амбициозных игр с нативной поддержкой PS5 Pro, в которой упор сделан на высокую производительность и визуальную составляющую.