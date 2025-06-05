007: First Light получит русскую текстовую локализацию - появилась страница в Steam

Вчера компания Amazon и студия IO Interactive, в рамках мероприятия State of Play представили шпионский экшен 007: First Light. Вместе с тем, в магазине Steam появилась страница игра, судя по которой, игра получит русскую текстовую локализацию. Кроме того, на странице представлена сюжетная завязка и особенности игры

Совершив подвиг, юный пилот ВМС Джеймс Бонд получает предложение вступить в возрожденную программу «00». Однако задание по нейтрализации агента-отступника заканчивается трагедией, и он вынужден объединить усилия со своим скептически настроенным наставником Гринвеем, чтобы раскрыть заговор и сорвать попытку переворота в самом сердце государства.

Основные особенности:

Погрузитесь в новую уникальную и переосмысленную историю становления Джеймса Бонда и раскройте череду событий, превративших дерзкого юного героя в элитного агента МИ-6;

Вас ждут задания в невероятно красивых уголках планеты, поездки на легендарных автомобилях и полное погружение в кинематографичное приключение с погоней за неуловимым агентом-отступником, который всегда на шаг впереди;

Действуйте скрытно или идите напролом. Полагайтесь на кулаки или на убойную силу оружия. Используйте арсенал шпионских гаджетов или дар убеждения — тактика полностью в ваших руках;

Проверьте свое мастерство и возвращайтесь к полюбившимся заданиям с дополнительными модификаторами, чтобы разнообразить шпионские приключения.

007 First Light выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.