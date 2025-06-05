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007: First Light 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.5 100 оценок

007: First Light получит русскую текстовую локализацию - появилась страница в Steam

AceTheKing AceTheKing
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Вчера компания Amazon и студия IO Interactive, в рамках мероприятия State of Play представили шпионский экшен 007: First Light. Вместе с тем, в магазине Steam появилась страница игра, судя по которой, игра получит русскую текстовую локализацию. Кроме того, на странице представлена сюжетная завязка и особенности игры

Совершив подвиг, юный пилот ВМС Джеймс Бонд получает предложение вступить в возрожденную программу «00». Однако задание по нейтрализации агента-отступника заканчивается трагедией, и он вынужден объединить усилия со своим скептически настроенным наставником Гринвеем, чтобы раскрыть заговор и сорвать попытку переворота в самом сердце государства.

Основные особенности:

  • Погрузитесь в новую уникальную и переосмысленную историю становления Джеймса Бонда и раскройте череду событий, превративших дерзкого юного героя в элитного агента МИ-6;
  • Вас ждут задания в невероятно красивых уголках планеты, поездки на легендарных автомобилях и полное погружение в кинематографичное приключение с погоней за неуловимым агентом-отступником, который всегда на шаг впереди;
  • Действуйте скрытно или идите напролом. Полагайтесь на кулаки или на убойную силу оружия. Используйте арсенал шпионских гаджетов или дар убеждения — тактика полностью в ваших руках;
  • Проверьте свое мастерство и возвращайтесь к полюбившимся заданиям с дополнительными модификаторами, чтобы разнообразить шпионские приключения.

007 First Light выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

12
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

вообще не впечатлило

1
askazanov

Не эплохо вроде

FireLion1993

Это прекрасная новость!

malars0

Жесть..

My life is a game

добавил в желаемое - ждем цену

Lady_Leda

По первому впечатлению я так поняла он будет аля анчартед, что вполне интересно т.к. центрированных экшеном уже стало не хватать.

X_O_MAX_O_X

Единственная игра ща весь стрим которая выглядит интересно

Armando_Creed

Индиржых теперь 007