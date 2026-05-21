007 First Light получит защиту Denuvo - данные о DRM появились на странице Steam перед релизом игры

На странице 007 First Light в Steam появились упоминания о DRM-защите Denuvo Anti-Tamper.

007 First Light — это приключенческий экшен от студии IO Interactive, рассказывающий о молодом Джеймсе Бонде и его становлении в MI6. Игра создаётся как кинематографическое одиночное приключение с упором на стелс, экшен и сюжетную кампанию.

В индустрии Denuvo традиционно используется издателями для защиты продаж в первые недели после релиза, однако нередко вызывает споры среди игроков из-за возможного влияния на производительность и модификации игр.

Игра готовится к релизу 27 мая 2026 года и будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.