007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.1 237 оценок

007 First Light получит защиту Denuvo - данные о DRM появились на странице Steam перед релизом игры

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

На странице 007 First Light в Steam появились упоминания о DRM-защите Denuvo Anti-Tamper.

007 First Light — это приключенческий экшен от студии IO Interactive, рассказывающий о молодом Джеймсе Бонде и его становлении в MI6. Игра создаётся как кинематографическое одиночное приключение с упором на стелс, экшен и сюжетную кампанию.

В индустрии Denuvo традиционно используется издателями для защиты продаж в первые недели после релиза, однако нередко вызывает споры среди игроков из-за возможного влияния на производительность и модификации игр.

Игра готовится к релизу 27 мая 2026 года и будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

44
Dart_Zero

Вот негодяи не дают voices38 отдохнуть спокойно

Summor Ner
Никита Дроздоvv

Да уже как-то насрать на Denuvo. Гипервизор никуда не пропал, или в крайнем случае офлайн-активация есть, или может даже voices38 взломает.

BADR007

Старый хитрый ход набирают предзаказы=)) а потом ой!! а мы не знали все это время что будет Denuvo=)))

Ответынамоикоментынечитаю

