007 First Light попала на обложку Game Informer - в ближайшее время ожидается много свежей информации

Журнал Game Informer разместил 007 First Light на своей обложке февральского номера 2026 года (выпуск 375). Обложка подчёркивает возвращение Джеймса Бонда в видеоигры, уделяя особое внимание этой новой игре от IO Interactive, студии, создавшей серию Hitman. Журнал посетил IO Interactive в Копенгагене, Дания, чтобы подробно разузнать о процессе разработки игры.

Согласно Game Informer, 007 First Light — это история происхождения Джеймса Бонда, рассказывающая о том, как он стал агентом, наиболее известным по фильмам и другим медиа, а обложка игры основана на одной из ранних сюжетных сцен, называемой «Исландский инцидент». Однако, по словам арт-директора Расмуса Поульсена, эти иллюстрации призваны передать атмосферу и настроение игры, а не изображать сцену в буквальном смысле.

Частично это вдохновлено сюжетом игры, а частично — общим тоном игры. Для нас было важно, чтобы вы почувствовали, как выглядит проект в целом, а не отдельная сцена.