007 First Light попала на обложку Game Informer - в ближайшее время ожидается много свежей информации

Журнал Game Informer разместил 007 First Light на своей обложке февральского номера 2026 года (выпуск 375). Обложка подчёркивает возвращение Джеймса Бонда в видеоигры, уделяя особое внимание этой новой игре от IO Interactive, студии, создавшей серию Hitman. Журнал посетил IO Interactive в Копенгагене, Дания, чтобы подробно разузнать о процессе разработки игры.
Согласно Game Informer, 007 First Light — это история происхождения Джеймса Бонда, рассказывающая о том, как он стал агентом, наиболее известным по фильмам и другим медиа, а обложка игры основана на одной из ранних сюжетных сцен, называемой «Исландский инцидент». Однако, по словам арт-директора Расмуса Поульсена, эти иллюстрации призваны передать атмосферу и настроение игры, а не изображать сцену в буквальном смысле.
Частично это вдохновлено сюжетом игры, а частично — общим тоном игры. Для нас было важно, чтобы вы почувствовали, как выглядит проект в целом, а не отдельная сцена.
Он здесь выглядит ощутимо более мужественным, чем в трейлерах, на мой взгляд. С такого образа и стоило начинать.
Ну там один фиг будет много комичных моментов связанных с его неопытностью,так вроде образ подаётся...Главное чтоб эти моменты глупо не смотрелись(хороший юмор приветствуется). Тут он скорей,как бы для финальных титров - потрёпанный уже😁
очень похож на Индржиха или как его там , Господи помилуй , ну и имя конечно
Что, узнаем как он будет, полировать стержни?