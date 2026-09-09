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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 854 оценки

007 First Light преодолела 125 миллионов начатых миссий - IO Interactive поделилась статистикой игроков

monk70 monk70

Студия IO Interactive опубликовала инфографику, раскрыв первые крупные достижения сообщества 007 First Light. За время после релиза игроки запустили более 125 миллионов миссий, а общий показатель успешного прохождения составил 54%.

Главные цифры сообщества

  • 125 млн+ миссий было начато игроками
  • 54% – cредний процент успешного выполнения миссий
  • 2 млрд обезвреженных охранников
  • 22 млн успешных блефов и маскировок

По данным разработчиков, наибольшие трудности у игроков вызвали три задания:

  • Прошлое никогда не умирает
  • Незваные гости
  • За Англию

Любимые костюмы Джеймса Бонда

  1. TacSim
  2. On Duty
  3. Gentleman Operator

Самые используемые гаджеты

  1. Q-Watch – 30%
  2. Laser Strap – 26%
  3. Dart Phone – 16%

Самыми популярными местами для успешной социальной маскировки стали:

  • Проникновение в тренировочный комплекс.
  • Обман сотрудницы ресепшена в Grand Carpathian.
  • Подъём на верхние этажи ночного клуба.

Чаще всего в противников бросали винную бутылку — её использовали в 36% случаев. Далее идут кружка (10,49%) и кирпич (9,54%).

Инфографика подтверждает, что новый проект IO Interactive сделал ставку не только на перестрелки, но и на фирменный для студии стелс с социальной маскировкой — именно механики блефа и перевоплощения стали одной из самых популярных частей игрового процесса.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
North235

О, у меня внешний ссд выглядит прям точь в точь как эта штука на картинке - Dart Phone )

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Dunovo

Дошел примерно до середины….душная оказалась ,жаль возврат нельзя сделать

OneMalthus

Пока готовили патч, вышел dlss5 и он уже нк нужен

Пользователь ВКонтакте

Ссылка на ссылку, но это не так смешно, почему не можете всю статью написать? Зачем мне переходить на сайт который заблокирован? Чмошная контора // Михаил Морозов

Anomander Reyk

Нужно опубликовать статистику о тех, кто после 2 - 3 часов игру дропнул. Видеть как нангличане спасают в очередной раз мир, в нынешнее время, смотрится как замшелая клюква наоборот)))... Хотелось бы толкового шпионского боевика!