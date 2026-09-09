007 First Light преодолела 125 миллионов начатых миссий - IO Interactive поделилась статистикой игроков

Студия IO Interactive опубликовала инфографику, раскрыв первые крупные достижения сообщества 007 First Light. За время после релиза игроки запустили более 125 миллионов миссий, а общий показатель успешного прохождения составил 54%.
Главные цифры сообщества
- 125 млн+ миссий было начато игроками
- 54% – cредний процент успешного выполнения миссий
- 2 млрд обезвреженных охранников
- 22 млн успешных блефов и маскировок
По данным разработчиков, наибольшие трудности у игроков вызвали три задания:
- Прошлое никогда не умирает
- Незваные гости
- За Англию
Любимые костюмы Джеймса Бонда
- TacSim
- On Duty
- Gentleman Operator
Самые используемые гаджеты
- Q-Watch – 30%
- Laser Strap – 26%
- Dart Phone – 16%
Самыми популярными местами для успешной социальной маскировки стали:
- Проникновение в тренировочный комплекс.
- Обман сотрудницы ресепшена в Grand Carpathian.
- Подъём на верхние этажи ночного клуба.
Чаще всего в противников бросали винную бутылку — её использовали в 36% случаев. Далее идут кружка (10,49%) и кирпич (9,54%).
Инфографика подтверждает, что новый проект IO Interactive сделал ставку не только на перестрелки, но и на фирменный для студии стелс с социальной маскировкой — именно механики блефа и перевоплощения стали одной из самых популярных частей игрового процесса.
О, у меня внешний ссд выглядит прям точь в точь как эта штука на картинке - Dart Phone )
Дошел примерно до середины….душная оказалась ,жаль возврат нельзя сделать
Пока готовили патч, вышел dlss5 и он уже нк нужен
Ссылка на ссылку, но это не так смешно, почему не можете всю статью написать? Зачем мне переходить на сайт который заблокирован? Чмошная контора // Михаил Морозов
Нужно опубликовать статистику о тех, кто после 2 - 3 часов игру дропнул. Видеть как нангличане спасают в очередной раз мир, в нынешнее время, смотрится как замшелая клюква наоборот)))... Хотелось бы толкового шпионского боевика!