007 First Light преодолела 125 миллионов начатых миссий - IO Interactive поделилась статистикой игроков

Студия IO Interactive опубликовала инфографику, раскрыв первые крупные достижения сообщества 007 First Light. За время после релиза игроки запустили более 125 миллионов миссий, а общий показатель успешного прохождения составил 54%.

Главные цифры сообщества

125 млн+ миссий было начато игроками

54% – cредний процент успешного выполнения миссий

2 млрд обезвреженных охранников

22 млн успешных блефов и маскировок

По данным разработчиков, наибольшие трудности у игроков вызвали три задания:

Прошлое никогда не умирает

Незваные гости

За Англию

Любимые костюмы Джеймса Бонда

TacSim On Duty Gentleman Operator

Самые используемые гаджеты

Q-Watch – 30% Laser Strap – 26% Dart Phone – 16%

Самыми популярными местами для успешной социальной маскировки стали:

Проникновение в тренировочный комплекс.

Обман сотрудницы ресепшена в Grand Carpathian.

Подъём на верхние этажи ночного клуба.

Чаще всего в противников бросали винную бутылку — её использовали в 36% случаев. Далее идут кружка (10,49%) и кирпич (9,54%).

Инфографика подтверждает, что новый проект IO Interactive сделал ставку не только на перестрелки, но и на фирменный для студии стелс с социальной маскировкой — именно механики блефа и перевоплощения стали одной из самых популярных частей игрового процесса.