007: First Light преодолела 1,25 млн списков желаний - игроков ждёт награда

В честь Дня Джеймса Бонда авторы 007: First Light сообщили, что игра преодолела третий этап в списке желаемого. На данный момент проект добавили более 1,25 миллиона пользователей.

В награду игроки получают делюкс-облик «Операция Ривьера», а также доступ к будущей сессии вопросов и ответов с разработчиками, которая пройдёт в начале следующего года.

Студия призывает продолжать пополнять список желаемого и помочь достичь финальной цели, которая откроет последнюю секретную награду. Для этого игре нужно преодолеть 1,5 млн добавлений в списки желаний.

007: First Light выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 27 марта 2026 года.