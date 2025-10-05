007: First Light преодолела 1,25 млн списков желаний - игроков ждёт награда

В честь Дня Джеймса Бонда авторы 007: First Light сообщили, что игра преодолела третий этап в списке желаемого. На данный момент проект добавили более 1,25 миллиона пользователей.
В награду игроки получают делюкс-облик «Операция Ривьера», а также доступ к будущей сессии вопросов и ответов с разработчиками, которая пройдёт в начале следующего года.
Студия призывает продолжать пополнять список желаемого и помочь достичь финальной цели, которая откроет последнюю секретную награду. Для этого игре нужно преодолеть 1,5 млн добавлений в списки желаний.
007: First Light выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 27 марта 2026 года.
Игроки изголодались по хорошим играм с гг не бабой и не негром
Игра уже плохая, ты что новость не читал перед этой, там женщина доктор. Значит что, то главный герой тупой белый мужик, который на побегушках у женщины. А то что он бегает, спасает мир, рискует жизнью, и.т.д. Все зачёркивает, если есть женщина в игре. Только мужики в игре и белые же конечно и тогда игра 1000 из 10 и точка. (Если что это сарказм)(Не поняли что это была шутка :D)
То она доктор или глава ми6?
А то что у него лицо молодого мажорика и немного умственно отсталого, тебя не смущает?
Обожаю бондиану и очень надеюсь, что разрабы не налажают!
секрет окажется что игровой бонд всё таки г е й
Трап
держите с барского стола
Сначала мне показалось что на превью Инджрих
че там за награда?
костюм?))))