TIGA Awards — ежегодная премия в индустрии видеоигр, организованная ассоциацией TIGA (The Independent Game Developers’ Association), которая представляет интересы британских разработчиков игр.

Именно на этом мероприятии проект 007 First Light был признан «Игрой года» 2026 года по результатам голосования участников. Разработчик игры, студия IO Interactive, поблагодарила игроков в публикации на платформе X.

Для нас большая честь получить награду «Игра года» на церемонии TIGA Games Industry Awards — победителя определили сами участники мероприятия. Огромное спасибо всем, кто был частью этого пути и поддерживал нас на протяжении всего времени.

Компания Dovetail Games (создатели Train Sim World 7) получила четыре награды, в том числе в номинации «Лучший издатель года». Студия Playground Games (Forza Horizon 6) была удостоена звания «Лучшая крупная студия-разработчик», а Wales Interactive (Maid of Sker VR) — «Лучшая небольшая студия».

Кроме того, 007 First Light номинирована на звание «Игра года» в рамках The Game Awards — самой престижной ежегодной премии в игровой индустрии.