007 First Light раскритиковали за "автовождение" - игроки сравнивают экшен с интерактивным кино

После выхода самой игры и первых геймплейных роликов 007 First Light от известных стримеров в сети разгорелась новая волна критики. Игроки массово обсуждают автомобильные секции игры, где, по опубликованным видео, во время некоторых погонь достаточно удерживать одну кнопку, пока игра автоматически выполняет большую часть действий за пользователя.

На Reddit, X и YouTube проект уже начали называть «journo game» — уничижительным интернет-термином, которым часть аудитории обозначает чрезмерно упрощённые и кинематографичные AAA-игры. Основная претензия игроков заключается в том, что автомобильные эпизоды выглядят скорее как интерактивные QTE-сцены, чем как полноценный геймплей.

Критика оказалась особенно заметной из-за прежних заявлений IO Interactive. На протяжении нескольких лет студия подчёркивала, что автомобильные погони и гаджеты станут важной частью «подлинного опыта Джеймса Бонда». Многие ожидали более глубокие механики управления — особенно учитывая, что IO Interactive известна благодаря серии Hitman, построенной вокруг свободы действий и вариативного прохождения.

При этом часть игроков встала на защиту проекта. Некоторые пользователи отмечают, что показанные сцены могут быть специально упрощёнными сюжетными эпизодами, а не отражением всей системы вождения. Другие сравнивают игру с классическими бондианами, где кинематографичность и зрелищность традиционно важнее сложного симуляционного управления.