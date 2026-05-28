007 First Light разошлась тиражом 1,5 миллиона копий

Студия-разработчик IO Interative сообщила, что 007 First Light разошлась тиражом более 1,5 миллиона копий всего за первые дни после релиза. Для новой интерпретации истории становления Джеймса Бонда это более чем уверенный старт, который уже называют одним из самых громких запусков сезона.

По словам представителей студии, столь быстрый рост продаж стал возможен благодаря «невероятному энтузиазму сообщества» и активной поддержке игроков, которые делятся первыми впечатлениями в соцсетях и на стриминговых площадках.

Игра предлагает свежий взгляд на ранние годы агента 007, делая акцент на становлении его легендарного статуса. Разработчики называют проект «переосмыслением, которое уважает канон, но не боится экспериментировать».