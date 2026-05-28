007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.1 330 оценок

007 First Light разошлась тиражом 1,5 миллиона копий

monk70 monk70

Студия-разработчик IO Interative сообщила, что 007 First Light разошлась тиражом более 1,5 миллиона копий всего за первые дни после релиза. Для новой интерпретации истории становления Джеймса Бонда это более чем уверенный старт, который уже называют одним из самых громких запусков сезона.

По словам представителей студии, столь быстрый рост продаж стал возможен благодаря «невероятному энтузиазму сообщества» и активной поддержке игроков, которые делятся первыми впечатлениями в соцсетях и на стриминговых площадках.

Игра предлагает свежий взгляд на ранние годы агента 007, делая акцент на становлении его легендарного статуса. Разработчики называют проект «переосмыслением, которое уважает канон, но не боится экспериментировать».

agula98

Абсолютно заслужено

erkins007

Игра лучше что в выходило в шпионском жанре в принципе.

QuerulousLytton

Неплохо. Хоть и не люблю бондиану, надо будет пощупать пиратку, когда выйдет.

Gonzо
уважает канон, но НЕ БОИТСЯ экспериментировать

оооо ну конечно конечно - сейчас Йан Флеминг перевернулся на другой бок

vovangt4

Ну ничего хорошего про агента 007 уже лет 20 не выходило.

