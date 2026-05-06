007 First Light - самый дорогой проект IO Interactive; команда стремится "создать сообщество" для игры о Джеймсе Бонде

Как первая игра IO Interactive, не относящаяся к серии Hitman, после Kane & Lynch 2: Dog Days 2010 года, 007 First Light стала крупным вложением для студии. Помимо создания дорогостоящего оригинального саундтрека с собственной заглавной песней Ланы Дель Рей, новая игра о Джеймсе Бонде потребовала значительных инвестиций от студии.

Помимо очевидных графических улучшений по сравнению с Hitman, First Light включает в себя совершенно новую физику разрушений, высокоскоростные гоночные эпизоды и полностью созданные с помощью захвата движений кат-сцены, отрисованные на движке. Большая часть этого — нововведение, потребовавшее от студии значительных инвестиций в модернизацию производственного процесса, что сделало её самой дорогой игрой студии на сегодняшний день.

В интервью The Game Business генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак рассказал, что 007 First Light — самая дорогая игра студии на данный момент. Хотя Абрак не раскрыл точный бюджет игры, студия потратила более 100 миллионов долларов, учитывая бюджеты предыдущих игр Hitman.

С нашим движком и эффективностью… это очень дорогой проект для нас. Это наш самый дорогой проект. И я не буду сейчас говорить о точных цифрах. Но я с нетерпением жду возможности рассказать об этом, потому что такие игры можно сделать за половину той суммы, о которой вы слышите.

Абрак объяснил, что инвестиции студии в эту игру направлены не только на окупаемость затрат в первый день. Вместо этого IO надеется «создать сообщество» вокруг игры о Джеймсе Бонде. В случае успеха, 007 First Light может стать платформой, подобной Hitman: World of Assassination, с частыми релизами после запуска.

Когда дело доходит до создания чего-то качественного и устойчивого, я думаю, мы доказали, что наш подход и концепция, наш движок и то, как работают наши специалисты, позволяют нам не только выпускать однопользовательские AAA-игры, но и создавать сообщество.



Речь идёт об отдаче от вложенных средств. Речь идёт о том, кто ваша команда? Что вы производите? На чём основана ваша стратегия? И дело не в том, что если вы не окупили затраты за первые три месяца, то вы обречены или всё кончено. Или если вы окупили затраты, то переходите к следующей игре. Мы так не думаем. Мы действительно рассматриваем это как путешествие. Неважно, многопользовательский это режим или одиночный.

Абрак объясняет, что после успеха Clair Obscur: Expedition 33 и других игр, в индустрии сейчас наблюдается большой интерес к успеху игр AA-класса. Хотя студия в основном следовала этой тенденции разработки в меньших масштабах и с меньшими бюджетами, 007 First Light — это монументальная инвестиция для студии, и они уверены в её успехе.

В настоящее время релиз 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года на PS5, Xbox Series и ПК. Портирование игры на Nintendo Switch 2 было отложено, и Абрак объяснил это тем, что игре нужно «больше времени» на доработку. Тем не менее, игра должна выйти на Switch 2 к концу лета.