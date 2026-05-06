007 First Light - самый дорогой проект IO Interactive; команда стремится "создать сообщество" для игры о Джеймсе Бонде

Как первая игра IO Interactive, не относящаяся к серии Hitman, после Kane & Lynch 2: Dog Days 2010 года, 007 First Light стала крупным вложением для студии. Помимо создания дорогостоящего оригинального саундтрека с собственной заглавной песней Ланы Дель Рей, новая игра о Джеймсе Бонде потребовала значительных инвестиций от студии.
Помимо очевидных графических улучшений по сравнению с Hitman, First Light включает в себя совершенно новую физику разрушений, высокоскоростные гоночные эпизоды и полностью созданные с помощью захвата движений кат-сцены, отрисованные на движке. Большая часть этого — нововведение, потребовавшее от студии значительных инвестиций в модернизацию производственного процесса, что сделало её самой дорогой игрой студии на сегодняшний день.
В интервью The Game Business генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак рассказал, что 007 First Light — самая дорогая игра студии на данный момент. Хотя Абрак не раскрыл точный бюджет игры, студия потратила более 100 миллионов долларов, учитывая бюджеты предыдущих игр Hitman.
С нашим движком и эффективностью… это очень дорогой проект для нас. Это наш самый дорогой проект. И я не буду сейчас говорить о точных цифрах. Но я с нетерпением жду возможности рассказать об этом, потому что такие игры можно сделать за половину той суммы, о которой вы слышите.
Абрак объяснил, что инвестиции студии в эту игру направлены не только на окупаемость затрат в первый день. Вместо этого IO надеется «создать сообщество» вокруг игры о Джеймсе Бонде. В случае успеха, 007 First Light может стать платформой, подобной Hitman: World of Assassination, с частыми релизами после запуска.
Когда дело доходит до создания чего-то качественного и устойчивого, я думаю, мы доказали, что наш подход и концепция, наш движок и то, как работают наши специалисты, позволяют нам не только выпускать однопользовательские AAA-игры, но и создавать сообщество.
Речь идёт об отдаче от вложенных средств. Речь идёт о том, кто ваша команда? Что вы производите? На чём основана ваша стратегия? И дело не в том, что если вы не окупили затраты за первые три месяца, то вы обречены или всё кончено. Или если вы окупили затраты, то переходите к следующей игре. Мы так не думаем. Мы действительно рассматриваем это как путешествие. Неважно, многопользовательский это режим или одиночный.
Абрак объясняет, что после успеха Clair Obscur: Expedition 33 и других игр, в индустрии сейчас наблюдается большой интерес к успеху игр AA-класса. Хотя студия в основном следовала этой тенденции разработки в меньших масштабах и с меньшими бюджетами, 007 First Light — это монументальная инвестиция для студии, и они уверены в её успехе.
В настоящее время релиз 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года на PS5, Xbox Series и ПК. Портирование игры на Nintendo Switch 2 было отложено, и Абрак объяснил это тем, что игре нужно «больше времени» на доработку. Тем не менее, игра должна выйти на Switch 2 к концу лета.
Понятно, не позорились бы такой кал на серьезе в 2026 году выпускать, когда четвертый анч вышел 10 лет назад и одна ставит раком все игры от трешаделов которые кроме рескина хитмана ничего делать не умеют, все что они делали было провалом
Глянул вчера ролики геймплейные, что-то шляпа какая-та намечается) Графика вообще прошлого века. Не понимаю, как им могли доверить этот проект)
Игра провальная, посмотрел геймплей, там в людном месте Бонд в режиме скрытности нейтрализует врага, толпа вообще никак не реагирует.
Да по тому что уже показали видно что игра не дешевая, и выглядит классно
А кому бы вы доверили делать новую часть по 007?
разрабам метал гир, юбикам в прайме когда сплинтер селл делали, или мб свои варианты предложите, интересно