007: First Light сделает ставку на напряжённые столкновения, а не на массовые перестрелки

Разработчики 007: First Light поделились новыми подробностями проекта и рассказали о ключевом подходе к геймплею. В отличие от типичных экшенов, игра не будет поощрять уничтожение десятков врагов подряд — каждая встреча с противником должна ощущаться опасной и продуманной.

По словам арт-директора Расмуса Поульсена, команда стремится сделать бои жёсткими и напряжёнными, чтобы игроку приходилось действовать аккуратно и учитывать риски. Такой подход должен подчеркнуть реализм и сделать каждое столкновение более значимым.

Сюжет сосредоточен на молодом Джеймсе Бонде, который только начинает свою карьеру агента. Герой ещё не сталкивался в полной мере с тёмной стороной шпионской жизни, и вместе с игроком будет учиться ориентироваться в мире интриг, опасностей и сложных моральных выборов.

Разработчики также делают акцент на вариативности прохождения. Игрокам предложат не только силовые решения, но и альтернативные методы — от дипломатии и обмана до скрытных действий. Такой подход должен передать дух классических историй о Бонде, где важны не только пушки, но и умение находить выход из любой ситуации.