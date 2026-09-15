007 First Light снова отложили на Switch 2 - версия игры выйдет только в марте 2027 года

IO Interactive объявила о повторной задержке версии 007 First Light для Nintendo Switch 2. Игра должна была выйти на консоли летом 2026 года, однако теперь релиз перенесён на март 2027 года. Точную дату разработчики назовут позднее.

В IO Interactive объяснили перенос необходимостью дополнительной доработки игры для Nintendo Switch 2. Студия хочет обеспечить на консоли тот уровень качества, которого ожидают игроки, поэтому решила не торопиться с выпуском. При этом разработчики положительно оценили отзывы о демоверсии 007 First Light, которую посетители смогли опробовать на gamescom.

Эту же версию демо можно будет протестировать на Tokyo Game Show. Таким образом, у владельцев Switch 2 появится возможность заранее оценить техническое состояние игры, хотя ждать полноценного релиза теперь придётся значительно дольше.

007 First Light уже вышла 27 мая на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Игра представляет собой переосмысленную историю происхождения Джеймса Бонда, а версия для Nintendo Switch 2 первоначально должна была появиться одновременно с остальными платформами.

Это уже не первая задержка консольной версии. В апреле IO Interactive сообщила, что выпуск на Switch 2 не состоится одновременно с другими платформами и был перенесён на лето 2026 года. Теперь окно релиза сдвинулось ещё раз — на март 2027-го.