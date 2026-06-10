007 First Light стала лучшей игрой мая по версии игроков PlayStation

Sony Interactive Entertainment подвела итоги майского голосования "Выбор игроков", и победителем стал шпионский боевик 007 First Light от студии IO Interactive. Игроки назвали 007 First Light самой достойной новинкой прошедшего месяца, оставив позади таких конкурентов, как хоррор Directive 8020, супергеройский платформер LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и стилизованную Mina the Hollower.

Это был месяц, полный шпионов, детективов и бунтарей. Но именно агент 007 покорил сердца сообщества.

Премия "Выбор игроков" определяется исключительно голосами игроков. В конце каждого месяца PlayStation Blog открывает опрос, в котором пользователи выбирают лучший новый релиз. В голосовании участвуют только свежие проекты и полномасштабные ремейки, в то время как простые переиздания не рассматриваются.