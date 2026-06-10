ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.3 519 оценок

007 First Light стала лучшей игрой мая по версии игроков PlayStation

2BLaraSex 2BLaraSex

Sony Interactive Entertainment подвела итоги майского голосования "Выбор игроков", и победителем стал шпионский боевик 007 First Light от студии IO Interactive. Игроки назвали 007 First Light самой достойной новинкой прошедшего месяца, оставив позади таких конкурентов, как хоррор Directive 8020, супергеройский платформер LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и стилизованную Mina the Hollower.

Это был месяц, полный шпионов, детективов и бунтарей. Но именно агент 007 покорил сердца сообщества.

Премия "Выбор игроков" определяется исключительно голосами игроков. В конце каждого месяца PlayStation Blog открывает опрос, в котором пользователи выбирают лучший новый релиз. В голосовании участвуют только свежие проекты и полномасштабные ремейки, в то время как простые переиздания не рассматриваются.

Консоли
6
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
WerGC

поиграл не много,визуал хуже чем в готике ремейк

1
Darko Lay

Ну хз. Игра играется как рескин хитмана. Прошёл две миссии. Какой-то пацанчик ползает, стелсит. Вообще не чувствуется атмосфера Бонда. Даже музыки фирменной не слышал.

1
Японка
Etteri
Игроки назвали 007 First Light самой достойной новинкой прошедшего месяца, оставив позади таких конкурентов, как хоррор Directive 8020, супергеройский платформер LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и стилизованную Mina the Hollower.

Ох, конкуренты жестокие: пиксельная игра, лего игра, нечто непонятное в виде игры. Победа заслужена.