007 First Light стартовала в Steam с 55 тыс игроков онлайн и 90% положительных отзывов

007 First Light явно вышла в идеальное время. Геймеры долго ждали грандиозного возвращения Джеймса Бонда, и все указывает на то, что IO Interactive создала именно то приключение, на которое надеялись поклонники 007.

007 First Light вышла в раннем доступе несколько часов назад, но уже показала отличные результаты в Steam. По данным SteamDB, в неё одновременно играли более 55 000 пользователей.

Это очень неплохой результат, особенно если учесть одну очень важную деталь — в настоящее время в 007 First Light могут играть только те, кто решил приобрести более дорогое издание игры с ранним доступом.

Поэтому можно смело предположить, что количество игроков увеличится после полного релиза. Очевидно, геймеры долго ждали возвращения Джеймса Бонда в высокобюджетном, качественном и современном фильме.

В то же время стоит отметить, что 007 First Light получает «очень положительную» оценку в Steam (90%) из более 1500 отзывов. В настоящее время это самая покупаемая игра на платформе Valve: