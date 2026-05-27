007 First Light стартовала в Steam с 55 тыс игроков онлайн и 90% положительных отзывов

007 First Light явно вышла в идеальное время. Геймеры долго ждали грандиозного возвращения Джеймса Бонда, и все указывает на то, что IO Interactive создала именно то приключение, на которое надеялись поклонники 007.
007 First Light вышла в раннем доступе несколько часов назад, но уже показала отличные результаты в Steam. По данным SteamDB, в неё одновременно играли более 55 000 пользователей.
Это очень неплохой результат, особенно если учесть одну очень важную деталь — в настоящее время в 007 First Light могут играть только те, кто решил приобрести более дорогое издание игры с ранним доступом.
Поэтому можно смело предположить, что количество игроков увеличится после полного релиза. Очевидно, геймеры долго ждали возвращения Джеймса Бонда в высокобюджетном, качественном и современном фильме.
В то же время стоит отметить, что 007 First Light получает «очень положительную» оценку в Steam (90%) из более 1500 отзывов. В настоящее время это самая покупаемая игра на платформе Valve:
Поиграл 4 часа, пока что одна из лучших игр в этом году. IO Interactive удивили.
Это просто идеальная смесь хитмена, анча и ватч догс. Разнообразие хитмена, постанова Анча, примочки собак.
Бонусом красивые бабы, отличный сюжет, музыка, графика, дизайн, техническая составляющая - ноль багов, ноль фризов, шикарная производительность.
Продаётся только одно издание(именно в Steam) .Что за ересь.Ранний доступ даётся бонусом всем кто сделал предзаказ.Соотвественно играют большинство из тех кто купил.