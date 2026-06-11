007 First Light только начинает свою миссию: авторы раскрыли планы на бесплатный контент и намекнули на будущее Бонда

Несмотря на многочисленные обсуждения будущего игровой франшизы о Джеймсе Бонде после выхода 007 First Light, студия IO Interactive пока не спешит говорить о продолжениях. Вместо этого разработчики сосредоточены на развитии уже выпущенной игры, которая за первую неделю после релиза 27 мая разошлась тиражом более 2,7 миллиона копий и стала одним из самых заметных запусков в истории студии.

В интервью Variety генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак подчеркнул, что команда сейчас «на 200% сосредоточена» на поддержке 007 First Light. По его словам, старт игры стал лишь началом долгосрочного плана развития. В течение первого года проект получит серию бесплатных обновлений, новые сюжетные задания, дополнительные испытания Tactical Simulation, а также новые игровые механики и контент.

Особое внимание разработчики уделяют концепции «живого» одиночного проекта, которую ранее успешно отрабатывали на трилогии Hitman. По словам Абрака, игроков ждут десятки дополнительных часов контента, а мир игры продолжит расширяться после релиза.

Одним из наиболее интересных анонсов стала новая миссия с участием Бавмы — персонажа, сыгранного Ленни Кравицем. Разработчики намекнули, что история будет связана с загадкой его пропавшей сестры. Кроме того, в будущем игроки смогут вновь встретить Селину Тан, героиню Джеммы Чан, чья роль в основной кампании оказалась сравнительно небольшой.

Отдельно Абрак подтвердил, что студия работает над сокращением времени загрузок — одной из самых частых претензий игроков после релиза. По его словам, оптимизация остается одним из приоритетов команды.

Любопытно и то, что IO Interactive явно оставляет пространство для дальнейшего развития истории. Разработчики признали, что персонаж Айзолы скрывает гораздо больше секретов, чем показано в основной кампании, а финал игры был специально построен так, чтобы заложить основу для будущих сюжетных линий.

При этом вопрос о потенциальном продолжении остается открытым. После покупки Amazon MGM Studios прав на франшизу появились сомнения относительно участия IO Interactive в следующих играх о Бонде. Однако обе стороны продолжают подчеркивать хорошие рабочие отношения. Пока же очевидно одно: для IO Interactive история агента 007 только начинается, а 007 First Light задумывается не как разовая игра, а как долгосрочная платформа для новых приключений знаменитого шпиона.