007: First Light ушла "на золото" - релиз 27 мая

IO Interactive сообщили, что 007: First Light ушла «на золото». Это значит, что разработка завершена, а релиз состоится без переносов — уже 27 мая игроки смогут ознакомиться с обновлённой историей происхождения агента 007.

007 First Light расскажет о молодом Джеймсе Бонде, проходящем обучение в MI6, и будет поддерживать DLSS 4.5 Super Resolution, DLSS Dynamic Multi Frame Generation и неограниченную частоту кадров на видеокартах серии RTX 50. Трассировка лучей и DLSS Ray Reconstruction запланированы на лето 2026 года.

Напомним, ранее разработчики также подтвердили, что игра будет работать в 60 FPS на PS5 Pro.