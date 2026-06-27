007 First Light возглавила американские чарты продаж в мае и занимает 4-е место среди самых продаваемых игр 2026 года

Аналитик индустрии Мэт Пискателла опубликовал ежемесячные данные о продажах игр в США. В серии постов он подтвердил, что 007 First Light стала самой продаваемой игрой в стране в мае 2026 года. За ней следуют Forza Horizon 6 на втором месте, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight на третьем и Subnautica 2 на четвёртом. Единственной другой совершенно новой игрой в топ-10 чартов является Yoshi and the Mysterious Book на восьмом месте.

В то время как половина списка топ-10 в США состояла из новых релизов месяца, другая половина включала более старые игры, такие как Tomodachi Life: Living the Dream, MLB: The Show 26, Crimson Desert, Call of Duty: Black Ops 7 и Mario Kart World.

Если рассматривать весь год, Resident Evil Requiem продолжает занимать первое место по продажам игр в США. За ней следуют Crimson Desert на втором месте и MLB: The Show 26 на третьем. Несмотря на то, что это относительно новый релиз, 007 First Light показала невероятно хорошие результаты, заняв четвёртое место по продажам за весь год, за ней следует Forza Horizon 6 на пятом месте. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — единственный новый релиз, который пробился в топ-10 продаж за год, заняв 7-е место.

В целом, по данным Пискателлы, общие расходы на видеоигры в США в мае 2026 года достигли 4,2 миллиарда долларов, что на 3 процента больше, чем в мае 2025 года. К концу месяца расходы с начала года выросли на 4 процента по сравнению с прошлым годом и составили 23 миллиарда долларов.

Интересно, что, по данным Пискателлы, консоли стали основной платформой для игровых расходов в мае 2026 года в США, при этом общие расходы выросли на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Если рассматривать показатели с начала года, то расходы на контент для консолей выросли на 13 процентов. ПК-версии и подписки также не отстали, показав рост на 15 и 11 процентов соответственно по сравнению с прошлым годом.

Пискателла также раскрыл подробности о продажах консольного оборудования в США за май 2026 года, отметив, что дела у PlayStation и Xbox идут не очень хорошо. Хотя для PlayStation это был первый май с 2000 года, Пискателла подтвердил, что май 2026 года стал худшим маем для Xbox с момента запуска этого подразделения Microsoft. Хотя причин падения продаж консолей, вероятно, много, Пискателла также упомянул тот факт, что повышение цен привело к тому, что консоли просто стали слишком дорогими. Например, средняя цена оборудования Xbox выросла на 22 процента с 2025 года. PlayStation, с другой стороны, показала рост на 33 процента в годовом исчислении.

Xbox в настоящее время занимает третье место по продажам оборудования среди крупных производителей. Но они получают больше дохода с каждой проданной единицы, чего достаточно, чтобы увеличить выручку в долларовом выражении в мае, несмотря на падение продаж. Соответствует ли это определению «работает» или нет, я не знаю.