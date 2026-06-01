ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.2 417 оценок

007 First Light возглавила британский розничный чарт и показала второй результат года после Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

Дебют новой игры о Джеймсе Бонде в Великобритании ознаменовался уверенным коммерческим успехом. Шпионский экшен 007 First Light сразу занял первое место, сместив предыдущего лидера — LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Согласно аналитике Криса Дринга из The Game Business, более масштабный старт в этом году показал лишь хоррор Resident Evil Requiem от Capcom.

Хотя текущая статистика учитывает только физические носители, она отражает общие рыночные тренды. Напомним, стартовый тираж шпионского экшена за первые сутки превысил 1,5 миллиона копий. При этом львиная доля продаж пришлась на PS5 — консоль от Sony сгенерировала 86% спроса, что совпадает с прогнозами экспертов.

В остальной части таблицы произошли перестановки: LEGO Batman опустился на вторую строчку, а RE Requiem закрепился на третьей. Также в топ-10 вернулись культовые файтинги: Mortal Kombat 11 занял четвертую позицию, а Mortal Kombat X — восьмую. Повышенный интерес к серии игр, очевидно, спровоцирован недавней кинопремьерой по франшизе.

Чарт физических продаж в Великобритании (30 мая 2026):

  1. 007 First Light
  2. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
  3. Resident Evil Requiem
  4. Mortal Kombat 11 Ultimate
  5. Pokémon Pokopia
  6. Yoshi and the Mysterious Book
  7. Mario Kart World
  8. Mortal Kombat X
  9. Call of Duty: Black Ops 7
  10. Forza Horizon 6
Консоли
13
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
agula98

Красавцы разрабы, ещё умно поступили что voices38 денег отсыпали что бы он нищете взлом не сделал в ближайшие время ну и парни из денувы тоже молодцы, обновили защиту. Такие проекты покупать надо

12
KoreanLoki

У этих даунов лего игра на 2 месте и мортал комбат 10 летней давности в топе, это больше похоже на антирекламу этого унылого кала

7
CommunicativeDorn

Молодцы, отличная работа 👏

6
Рикочико

Бринтанский электорат по пути в игровой магазин, опущенный мигрантами и избитый констеблями за неуплату канала BBC. Грустный берёт 007, о былом величии Англии. А так как констебли отбили мозги, потеряв память, на сдачу берет MK X и 11, думая что это какие-то новинки.

Про то что Форза вышла он уже не замечает.

1
erkins007

Ну дык естественно. Физические продажи только на консолях и будут. На ПК давно только цифра. Коллекционные издания только исключение.