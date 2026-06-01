007 First Light возглавила британский розничный чарт и показала второй результат года после Resident Evil Requiem

Дебют новой игры о Джеймсе Бонде в Великобритании ознаменовался уверенным коммерческим успехом. Шпионский экшен 007 First Light сразу занял первое место, сместив предыдущего лидера — LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Согласно аналитике Криса Дринга из The Game Business, более масштабный старт в этом году показал лишь хоррор Resident Evil Requiem от Capcom.

Хотя текущая статистика учитывает только физические носители, она отражает общие рыночные тренды. Напомним, стартовый тираж шпионского экшена за первые сутки превысил 1,5 миллиона копий. При этом львиная доля продаж пришлась на PS5 — консоль от Sony сгенерировала 86% спроса, что совпадает с прогнозами экспертов.

В остальной части таблицы произошли перестановки: LEGO Batman опустился на вторую строчку, а RE Requiem закрепился на третьей. Также в топ-10 вернулись культовые файтинги: Mortal Kombat 11 занял четвертую позицию, а Mortal Kombat X — восьмую. Повышенный интерес к серии игр, очевидно, спровоцирован недавней кинопремьерой по франшизе.

