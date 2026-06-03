007 First Light возглавила недельный чарт продаж в Steam

Свежий чарт платных продуктов Steam за неделю, завершившуюся 2 июня 2026 года, возглавила новая игра про Джеймса Бонда — 007 First Light. Проект от студии IO Interactive показал феноменальный старт: только за первые сутки продажи на всех платформах превысили 1,5 миллиона копий, а выручка в сервисе Valve перешагнула отметку в $25 миллионов. Для создателей франшизы Hitman этот релиз стал абсолютным историческим рекордом.

Шпионский экшен получил статус лучшего тайтла о Бонде за последние 30 лет и собрал более 16 тысяч «очень положительных» отзывов в Steam за кинематографичную историю и свободу выбора между стелсом и открытым боем.

Второе место заняла гоночная игра Forza Horizon 6, потерявшая одну позицию по сравнению с прошлой неделей. На третью строчку вернулась портативная консоль Steam Deck — возвращению в топ-3 способствовало пополнение запасов устройства на складах, которое произошло одновременно с повышением его розничной стоимости. Четвертую позицию стабильно удерживает симулятор жизни Paralives.

Вторую половину десятки открывают вернувшиеся в чарт Path of Exile 2 (5-е место) и Subnautica 2 (6-е место). Приключенческий экшен LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight потерял сразу четыре позиции, переместившись на седьмую строчку. Восьмое место досталось еще одной новинке недели — Mina the Hollower. Замыкают топ-10 вернувшаяся в лидеры Grand Theft Auto V Enhanced и шутер Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Топ-10 продаж в Steam за неделю (без учета бесплатных игр):