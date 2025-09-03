007: First Light выйдет как в цифре, так и на физических носителях

Сегодняшний вечер в рамках State of Play пройдет презентация новой игры о Джеймсе Бонде - 007 First Light от студии IO Interactive. Но еще до начала State of Play инсайдер billbil-kun сообщил, что игру можно будет купить как в цифре, так и на физическом носителе.

Стандартное издание для PlayStation 5, Xbox Series X/S и Switch 2 обойдется в $69,99. Также будет доступно премиальное коллекционное издание за $299,99, но его цена указана для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Информации о содержимом коллекционного издания пока нет, но, учитывая цену, покупателей наверняка будет ждать богатый набор предметов, рассчитанный на истинных фанатов Джеймса Бонда.

007 First Light - это переосмысленная история о становлении самого легендарного шпиона в мире, где в современном интерактивном формате соединены шпионаж, стелс и кинематографический экшен. Релиз игры намечен на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC и Switch 2.