007 First Light взорвал Steam: новый Бонд обошёл Forza Horizon 6 и стал крупнейшим релизом IO Interactive

Шпионский экшен 007 First Light ещё не добрался до полноценного релиза, а уже показывает результаты, о которых многие студии могут только мечтать. Новая игра IO Interactive возглавила мировой чарт продаж Steam по выручке, опередив Counter-Strike 2 и Forza Horizon 6, а пиковый онлайн для владельцев раннего доступа превысил 55 тысяч игроков.

Для датской студии это без преувеличения лучший старт среди всех её платных релизов. Даже Hitman 2 на запуске собрала лишь около 13 тысяч одновременных пользователей. А пик в 361 тысячу был достигнут только благодаря бесплатной рождественской миссии. Похоже, сочетание бренда Джеймса Бонда и фирменного стелса IOI сработало именно так, как рассчитывали разработчики.

Первые отзывы тоже выглядят крайне уверенно. На OpenCritic и Metacritic игра держит высокие оценки, а в Steam у проекта более 90% положительных обзоров. Игроки особенно хвалят атмосферу классической «бондианы», постановку миссий и гибрид механик Hitman с кинематографичным приключением в духе Uncharted 4. Многие отдельно отмечают хорошую оптимизацию движка Glacier — для крупного современного релиза это уже становится редкостью.

Без критики, впрочем, не обошлось. Часть пользователей жалуется на затянутый пролог и местами неровные анимации. Однако на фоне общего приёма это пока выглядит скорее мелкими шероховатостями.

Полноценный релиз 007 First Light состоится 27 мая в 17:00 по московскому времени, но уже сейчас видно, что IO Interactive смогла сделать то, чего фанаты ждали много лет — вернуть Джеймсу Бонду по-настоящему большую и заметную игровую адаптацию.