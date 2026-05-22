Агент 007 на свободе: В сеть утекли физические копии 007: First Light задолго до релиза

Похоже, у издателя проблемы с логистикой: физические копии грядущего шпионского экшена 007: First Light уже «вышли в дикую природу». Счастливчики, заполучившие диски раньше времени, вовсю делятся подробностями, и некоторые из них звучат крайне любопытно.
Что известно из утечки:
- Никаких оков: Игра запускается без каких-либо патчей первого дня и обновлений. Версия на диске полностью работоспособна.
- Оффлайн наше всё: Проект можно запустить и играть полностью в оффлайн-режиме. Для одиночной кампании интернет-подключение не требуется, что в 2026 году звучит как настоящий подарок.
- Диска на всё не хватило: К сожалению, на самом физическом носителе записана не вся кампания. Игра позволяет начать прохождение, но часть уровней, судя по всему, придется докачивать (или они откроются только с патчем в день релиза).
- Джеймс Бонд и «скины»: В главном меню уже обнаружен раздел «Cosmetic Store» (магазин косметики). Похоже, нас ждут платные костюмы, аксессуары или скины на оружие классика современных ААА-проектов.
Тот факт, что игра работает без интернета прямо из коробки, это огромный плюс для фанатов сохранения игр. Однако наличие магазина косметики в одиночном приключении агента 007 наверняка вызовет немало споров.
>денуво жрущее производительность
>докачка уровней с сети
>скины в сингле
интересно посмотреть на макаку, которая отдаст за эту хyйню деньги
Как неуловимый Джо. Если появятся лишние деньги и время, то на распродаже я скорее приобрету Лего Бэтмен, чем это. 007 свободен.
Одного не понимаю какой нафиг магазин косметики в сингле. Они бы еще боевой пропуск туда засунули: Убей 50 врагов в прыжке, чтобы разблокировать галстук-бабочку. Индустрия реально пробивает дно. Хорошо, что хоть оффлайн оставили, а то сейчас модно даже к калькулятору требовать привязку к аккаунту и интернету.
вы еще на пк слейте и ломаните гипервизором за неделю до релиза, совсем что-ли 🤯🤯🤯
Магазин в игре дороже самой игры. ))