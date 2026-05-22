Агент 007 на свободе: В сеть утекли физические копии 007: First Light задолго до релиза

Похоже, у издателя проблемы с логистикой: физические копии грядущего шпионского экшена 007: First Light уже «вышли в дикую природу». Счастливчики, заполучившие диски раньше времени, вовсю делятся подробностями, и некоторые из них звучат крайне любопытно.

Что известно из утечки:

Никаких оков: Игра запускается без каких-либо патчей первого дня и обновлений. Версия на диске полностью работоспособна.

Оффлайн наше всё: Проект можно запустить и играть полностью в оффлайн-режиме. Для одиночной кампании интернет-подключение не требуется, что в 2026 году звучит как настоящий подарок.

Диска на всё не хватило: К сожалению, на самом физическом носителе записана не вся кампания. Игра позволяет начать прохождение, но часть уровней, судя по всему, придется докачивать (или они откроются только с патчем в день релиза).

Джеймс Бонд и «скины»: В главном меню уже обнаружен раздел «Cosmetic Store» (магазин косметики). Похоже, нас ждут платные костюмы, аксессуары или скины на оружие классика современных ААА-проектов.

Тот факт, что игра работает без интернета прямо из коробки, это огромный плюс для фанатов сохранения игр. Однако наличие магазина косметики в одиночном приключении агента 007 наверняка вызовет немало споров.