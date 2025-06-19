Агент против агента: в 007 First Light молодому Бонду, похоже, предстоит столкнуться с предателем из MI6

IO Interactive продолжает подогревать интерес к своей амбициозной шпионской игре 007: First Light, намекая на неожиданные повороты сюжета. В недавнем интервью изданию Rolling Stone генеральный директор студии Хакан Абрак заговорил о возможном злодее проекта — и им вполне может оказаться другой агент из программы 00.

По словам Абрака, 009, упомянутый в трейлере, играет «очень важную роль» в истории и вполне может выступить в роли антагониста. Это решение укладывается в шпионскую тематику, где предательство — не аномалия, а почти норма. «В мире шпионов двойные агенты — привычное дело», — отметил глава IO. Он также упомянул, что программа 00 была долгое время заморожена, и только теперь новый руководитель MI6 — М — пытается её возродить, веря в потенциал агентов и необходимость их возвращения.

Такой подход открывает интересное пространство для конфликта: молодой Джеймс Бонд (26 лет, ещё до получения статуса 007) может столкнуться с внутренней угрозой, которая бросит вызов его верности, моральным ориентирам и способности отличать врага от союзника.

Это не первый случай, когда агент MI6 становится врагом Бонда. В «Золотом глазе» 006 предал службу, а в «Координатах "Скайфолл"» персонаж Хавьера Бардема, бывший подчинённый М, стал мстителем. Теперь 009 может пополнить этот список.

007: First Light не будет адаптацией фильмов и не использует образов актёров — это оригинальный перезапуск вселенной, построенный на собственном видении IO Interactive. Игра расскажет о становлении Бонда — с начала его пути до обретения статуса одного из самых опасных агентов мира. Это первая игра о Джеймсе Бонде за 13 лет, и она станет доступна в 2026 году на Xbox Series X|S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2.

Подробности об игровом процессе и сюжете обещают раскрыть уже этим летом. А пока фанаты гадают: кто же будет настоящим лицом предательства — и сможет ли юный Бонд устоять перед своим самым первым врагом изнутри.