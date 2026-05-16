Актёр, сыгравший Джеймса Бонда в 007: First Light, был ошеломлён, узнав о своем участии в проекте

Дата выхода 007: First Light 27 мая все ближе, особенно после того, как игра ушла «на золото». Волнение по поводу новой главы, посвящённой легендарному оперативнику, безусловно, ощутимо, и, похоже, Патрик Гибсон, актёр, стоящий за этим персонажем, так же взволнован, как и мы.

В недавнем видео, посвящённом его участию в проекте, Гибсон рассказал, что был «довольно ошеломлён», узнав, что получил роль, будучи поклонником Бонда после просмотра фильмов и книг.

Я был просто ошеломлён. Да, это был огромный шок, и, честно говоря, для меня большая честь даже просто проходить прослушивание. Я был очень взволнован. Думаю, это был один из самых волнующих телефонных разговоров в моей жизни.

Его любовь к персонажу, похоже, видна по тому, что мы уже видели в его исполнении, и его интерпретация Бонда определённо обладает внешностью и обаянием, которые так хорошо служили ему на протяжении многих лет. Конечно, IO Interactive наделяет Бонда смертоносным набором навыков, позволяющих ему контролировать ситуацию, когда его личность (и блеф) не срабатывают.

Гибсон даже высказался о том, что его версия Бонда — это более молодой и высокомерный вариант обаятельного шпиона, что особенно актуально, учитывая небольшие споры вокруг этого аспекта персонажа.